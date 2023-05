La Policia Local d’Esparreguera ha estrenat una nova grua, que substitueix l'anterior, que tenia 16 anys. El vehicle ja s'ha vist circular pel municipi. Es tracta d’un camió Isuzu M55 amb la transformació per a la funció de grua i retolació d’alta visibilitat que permetrà arrossegar vehicles de major pes que l’anterior. La grua és d’arrendament i substitueix la que tenia el cos de seguretat fins ara, que tenia 16 anys d’antiguitat i presentava problemes per avaries.

La principal novetat és que incorpora la nova retolació, aprovada pel departament d’Interior, que incorpora el color groc de manera destacada per fer el vehicle més visible i identificable a distància. Aquest és el quart vehicle del cos retolat segons la normativa actual, que a Esparreguera es va estrenar el juliol de l’any passat. Es preveu que en dos anys tota la flota de vehicles de la Policia Local tingui ja la nova retolació incorporada.

El parc de vehicles retolats de la Policia Local d’Esparreguera consta de 3 cotxes patrulla, 4 motocicletes i una grua. Tots estan en contracte de rènting i se’n va fent una rotació continuada cada 4 o 5 anys. En aquesta ocasió, la compra s’ha fet a través d’una licitació de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) de maquinària per als ajuntaments. La incorporació de la nova retolació d’alta visibilitat va iniciar-se al juliol de l’any passat, amb la renovació d’un cotxe patrulla i una motocicleta, i a mesura que s’han d’anar substituint es van adaptant tots els vehicles a aquesta retolació que es pren com a referència de retolació de vehicles d’emergència arreu del món. Actualment, quatre vehicles de la flota ja presenten la nova imatge del cos de seguretat, però encara en queden quatre més per a renovar, un procés que és previst que finalitzi en dos anys.

Segons les dades d’activitat policial de la Policia Local d’Esparreguera, l’any passat es van realitzar 243 serveis de grua per retirada, desplaçament o immobilització de vehicles. L’activitat de la grua de la Policia Local es concentra principalment en quatre accions. La retirada de vehicles per infracció en cas d’estacionar en guals, voreres o zones de càrrega i descàrrega; per a desplaçar vehicles en cas d’accident de trànsit quan aquest no es pugui moure i la seva situació dificulti la circulació; per a retirar vehicles en cas de reserves d’espai o carrers per a la celebració d’esdeveniments o activitats; i per a retirar vehicles que estan abandonats.