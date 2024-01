El Departament de Territori ha començat aquest dimecres les obres d’ampliació de la C-16 al seu pas per Terrassa, que suposaran una inversió de 10,6 milion d'euros. Aquest primer dia ha servit per fer la senyalizació. Les obres tenen una durada d'un any. Aquests treballs consisteixen en la construcció d’un tercer carril, en tots dos sentits de la circulació per a facilitar la mobilitat i contribuir a la fluïdesa del trànsit amb l’entrada en funcionament del tram Abrera-Viladecavalls de la B-40. Les obres tindran un termini d’execució de 12 mesos.

L’actuació que comença comprèn el tram de prop de 2 quilòmetres entre l’enllaç de Terrassa centre i la connexió amb la futura B-40. Actualment, la C-16 en aquest àmbit té dues calçades de dos carrils per sentit de la circulació. A més d’un tercer carril, en bona part del tram on s’actuarà, es formarà un quart carril per a facilitar els moviments de canvi de carril dels vehicles en condicions de seguretat i fluïdesa, segons han explicat fonts del departament de Territori. El Departament de Territori ha impulsat l’obra per ampliar la C-16 i absorbir el trànsit de la nova B-40. Es calcula que aquesta via pot arribar a aportar-hi uns 28.000 nous vehicles diaris a la C-16, que s’afegirien als 61.000 actuals. En concret, l’obra inclou: la calçada en sentit Barcelona, el perllongament de l’entrada que prové de la C-58 i de la B-40 (Terrassa) fins a la sortida amb la C-243c, mitjançant un carril de trenat (que facilita els canvis de carril) de 700 metres de longitud. Es perllonga l’entrada de la B-40 (Abrera) fins a l’enllaç de Terrassa Centre, amb una longitud d’1,4 quilòmetres. la calçada sentit Manresa, es perllonga el tercer carril provinent de la incorporació de la C-16 fins a la connexió amb la B-40, amb una longitud de 900 metres. També es preveu un nou carril d’uns 350 metres per a connectar amb seguretat amb la B-40 i la C-58. Altres actuacions, com la millora de l’estabilitat del mur d’escullera a la sortida de la C-243c, així com la rehabilitació del pont d’aquesta carretera sobre la C-16. Tasques complementàries de senyalització, barreres de seguretat i elements de drenatge