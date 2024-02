Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha finalitzat les tasques de restauració d’un dels trens icònics que van circular durant la segona meitat del segle XX per la línia Llobregat-Anoia, coneguda popularment com la del ‘carrilet’. Es tracta de l’automotor elèctric CGFC 5105, pertanyent a la sèrie 5000, que va donar servei entre Barcelona i Manresa entre els anys 1960 i 1999. La unitat restaurada és l’única peça de la sèrie 5000 que es conserva actualment a Catalunya. Els treballs de restauració, tant de l’interior com de l’exterior del vehicle, han permès retornar-lo al seu aspecte original.

Un cop restaurat, Ferrocarrils l’ha incorporat a l’Espai de la Via Mètrica, situat al costat de l’estació de Martorell Central d’FGC. La peça completa la col·lecció de trens històrics que hi ha preservats en aquest espai, inaugurat el març de l’any passat. S’hi exposen la majoria dels vehicles històrics de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, una vintena en total.

El president d’FGC, Toni Segarra i Barreto, destaca que l’actuació forma part de l’Estratègia de patrimoni històric aprovada l’any 2021 per Ferrocarrils “amb l’objectiu de fer pedagogia i garantir la preservació de tot el material històric de Ferrocarrils”. Tal com afegeix, “és tan important preservar la història com també fer-la accessible a la ciutadania i, especialment, als joves i infants. Amb iniciatives com el Tren de l’Ensenyament i les visites a l’Espai de la Via Mètrica, fem que s’apropin i apreciïn encara més aquest mitjà de transport i que, per tant, n’esdevinguin usuaris”. L’Espai de la Via Mètrica, destaca, “permet reunir i preservar totes les peces més representatives d’ample mètric que han estat circulant en el context de les antigues companyies i de Ferrocarrils, en el mateix territori en el qual han estat funcionant”.

L’automotor elèctric CFGC 5105, que va ser conegut amb el nom de ‘Naval’, va ser construït a finals dels anys 50 per la Sociedad Española de Construcción Naval i la Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, amb l’objectiu de renovar el material dels ferrocarrils suburbans de via estreta. El compartiment de viatgers és únic, amb 56 seients fixos encoixinats, separats per dues plataformes d’accés, amb portes laterals d’accionament pneumàtic. Podia anar a una velocitat màxima de 70 km/h.

Construït el 1959 i adquirit el 1959

El vehicle va pertànyer a una sèrie de 23 automotors construïts entre finals dels anys 50 i inicis dels 60, la majoria dels quals van circular per la línia del ‘carrilet’’. En el cas de l’automotor CFGC 5105, va ser construït l’any 1959 i va ser adquirit l’any 1968 al ministeri d’Obres Públiques. L’any 1973 es va posar en circulació a la línia del ‘carrilet’, concretament al servei suburbà entre Barcelona i Martorell i al servei de rodalia entre Barcelona i Manresa.

Entre els anys 1985 i 1990, Ferrocarrils va reconstruir la major part d’aquests automotors, per tal de millorar el seu grau de confort. Aquests vehicles van continuar circulant per la línia Llobregat-Anoia fins a l’any 1999, quan tota la sèrie 5000 va ser retirada del servei per l’arribada de les noves unitats de tren 213. Posteriorment, la sèrie va ser desballestada, amb l’excepció de l’automotor 5105, que va ser catalogat com a material històric i preservat.

Ferrocarrils va encarregar la restauració d’aquesta unitat a l’Associació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial de Móra la Nova, per un import de 83.300 euros. Les tasques, que s’han dut a terme en el darrer any, han consistit en la restauració integral de l’interior del vehicle, incloent-hi elements com les finestres i la tapisseria, així com la restauració de la cabina i del terra de l’automotor. Exteriorment, s’ha sanejat tota la xapa d’acer, s’ha sorrejat tot el vehicle i s’ha tornat a pintar de nou.

L’Espai de la Via Mètrica, testimoni de l’evolució del transport ferroviari

Un cop restaurat, Ferrocarrils ha incorporat l’automotor elèctric CGFC 5105 a l’Espai de la Via Mètrica, situat al costat de l’estació de Martorell Central. Es tracta del centre de preservació d’FGC de vehicles històrics, on s’exposen més d’una vintena de locomotores, cotxes i vagons que van donar servei a la línia Llobregat-Anoia al llarg del segle XX, tant de viatgers com de mercaderies, i que són testimoni de l’evolució del transport ferroviari de Catalunya. Els vehicles que s’hi preserven estan catalogats com a patrimoni històric i han estat restaurats per Ferrocarrils. L’Espai de la Via Mètrica es pot visitar gratuïtament amb reserva prèvia. Es pot tramitar a través de la web de Patrimoni d’FGC: https://www.fgc.cat/patrimoni-fgc/

La creació de nous espais per a la preservació i exposició del material mòbil històric és una de les línies de treball de l’Estratègia de patrimoni històric de Ferrocarrils. L’Espai de la Via Mètrica se suma als centres que FGC ha habilitat els últims anys per preservar els seus vehicles a instal·lacions històriques com La Cotxera de Rubí, situada davant de l’antiga estació de Rubí; La Nau del tren històric del Vallès, situada al Centre Operatiu de Rubí d’FGC; o el Moll de la Pobla, a l’estació de La Pobla de Segur de la línia Lleida-La Pobla de Segur.

Tots aquests espais complementen els dedicats al cremallera de Núria, a Ribes de Freser; al cremallera de Montserrat, a Monistrol de Montserrat; i als Ferrocarrils secundaris, industrials i turístics, a La Pobla de Lillet.