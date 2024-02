La B-40 està en funcionament en el tram entre Abrera i Viladecavalls. Des d'aquest divendres té una funcionalitat important en la comunicació entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat Nord i com a carretera alternativa a la C-55 per anar de Manresa a Barcelona per la part del Llobregat (entrada diagonal, port i aeroport). Però, incomprensiblement després de 17 anys de l'inici d'obres, s'ha posat en servei sense haver acabat els enllaços, sobretot els de la part d'Olesa, Abrera i Esparreguera. Els alcaldes han demanat celeritat en la construcció del que queda per fer i en les decisions a prendre.

Eduard Rivas, alcalde d'Esparreguera (PSC), assegura que "per a nosaltres és un dia molt important, perquè unim dues comarques. És gairebé un tema psicològic. Unim dues zones que estàvem molt apartades i geogràficament estem molt properes. Hi haurà canvis amb les formes de conviure, de treballar, d'oci, nous models de relació que ens uniran molt més", ha explicat després de la inauguració. I ha afegit que "és una d'aquelles infraestructures que difícilment pots entendre que políticament les posem en dubte. Quan les veus dius: però com podíem viure sense".

Esparreguera veurà "aviat", segons les paraules del ministre Óscar Puente, com s'executa el projecte de remodelació de l'A2, que ha d'incloure una connexió definitiva amb l'A2. Ara hi ha un petit nyap aprofitant velles connexions i projectes que no s'executaran. De fet, hi ha una volta per arribar a la connexió de l'A2 que els tècnics ja coneixen com la bombeta.

Rivas assegura que amb l'actual govern socialista ha trobat "diàleg" al govern de l'Estat. "Estem esperançats en què s'adjudicaran les obres i que s'executaran ràpidament, que no tardi 17 anys", ha afirmat.

L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa (Junts), considera "molt important l'obra que es posa en servei, per la reducció de les emissions de CO₂, però també perquè descarregarem altres infraestructures que van molt carregades, com ara la B-30. Guanyem en temps i en retencions".

"Ara Martorell i Terrassa estem molt a prop. El Vallès Occidental i el Baix Llobregat Nord són les dues comarques més dinàmiques des del punt de vista industrial del país. Per tant una infraestructura viària d'alta capacitat que uneixi el Vallès Occidental i el Baix Llobregat Nord només pot ser positiva", ha afegit Fonollosa, que ha reclamat a l'Estat que ara també miri d'accelerar l'orbital del tren, que passa per Martorell.

I l'alcalde d'Olesa, Jordi Parent (ERC), ha posat sobre la taula el seu sentiment ambivalent. "Tenim l'alegria d'inaugurar, per fi, la B-40. És important per estalviar-nos la carretera de Viladecavalls, que tenia una sinistralitat alta. Tindrem més agilitat i més mobilitat. Però també és una preocupació perquè no sabem què passarà amb els vehicles que decideixin passar pel centre de la població fins que no estigui feta la construcció entre la B-40 i la C-55. Només hi ha licitada la redacció del projecte. Per tant, falten 3 o 4 anys fins que no estigui feta". Aquesta és una connexió que depèn dels acords entre Generalitat i Estat, que segon han indicat tant Govern de l'Estat com Generalitat, avancen".

Parent ha destacat la importància que pot tenir aquesta nova via de comunicacions per a les relacions entre els ciutadans, però també les empresarials. "Creiem que serà un nou impuls. Creiem que aquella empresa que per connexions o per preus no es pot instal·lar al Vallès puguin venir a Olesa. Ara tenim unes molt bones connexions des d'Olesa; cap a Lleida, Barcelona o Tarragona. Tenim espai, capacitat, disponibilitat de parcel·les. Tenim els polígons endreçats i a punt perquè puguin venir empreses" ha exposat Parent.