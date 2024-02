El Vallès Occidental i el Baix Llobregat tindran una nova connexió aquest divendres, que queda més a l'oest de la que ja tenen a través de l’AP7. Es posen en servei els 6,1 quilòmetres de l’autovia B-40 que impedien la relació entre els trànsits d’aquestes comarques. El 2010 havien entrat en servei dos trossets d’aquesta carretera, un a cada cap. 2,1 km entre Abrera i Olesa de Montserrat, i gairebé 5 km més de Viladecavalls a Terrassa, el que pròpiament ha actuat fins ara com un tram de variant de la capital egarenca. Però quedaven pendent els 6,1 quilòmetres centrals, entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls. Tot plegat, el tram sencer fet d’aquesta nova autovia són uns 13,2 quilòmetres que permetran fer aquest enllaç entre Vallès i la part nord del Baix Llobregat.

Aquesta B-40, neix escapçada per tot arreu, però tenia una finalitat molt més ambiciosa. Volia ser, com indica el seu nom popular, un quart cinturó de Barcelona, una quarta anella més allunyada de la ciutat Comtal, que naixia al Penedès i moria al Vallès Oriental. Però ja inicialment es van descartar aquests dos trams extrems, bàsicament per evitar que trinxés més el territori. Els moviments socials i polítics van guanyar la partida a la voluntat del ministeri. Ha quedat en un tram de poc més de 13 quilòmetres, que tot sembla indicar, per l’acord polític actual podria acabar ampliant per la zona del Vallès occidental.

Però aquests 13 km de carretera, a part de connectar aquestes dues comarques, també són una nova alternativa de circulació per a la Catalunya central. A partir d’aquest divendres, els vehicles procedents, per exemple, de Manresa que vulguin entrar a Barcelona per la part del Llobregat (per la B-23 i la Diagonal de Barcelona, per anar al port o a l’aeroport) tindran una ruta alternativa a la C-55, carretera d’un sol carril per sentit i amb mot de trànsit), passar per la C-16 (l’autopista de pagament d’Autema) i aprofitar la B-40 (gratuïta) per saltar cap al corredor que forma l’A2, a partir de Martorell i cap a Barcelona.

Aquesta és una alternativa que han defensat els que fins ara s’han oposat a fer un desdoblament complet de la carretera C-55, la de Manresa a Abrera resseguint el corredor del Llobregat. Es considera que l’autopista C-16 i la B-40 poden fer d’alternativa a la C-55 per a molts vehicles, també de transports, que necessiten situar-se a la part sud de Barcelona.

De moment, però, aquest tram de la C-16 és de pagament i ni Autema ni govern català no té previst canviar. El preu molt car que es paga és un handicap que traurà molt de trànsit a aquesta nova alternativa de circulació. I ningú no ha anunciat, ni Generalitat ni Autema, que hi hagi la intenció de fer-lo gratuït o deixar-lo a un preu mòdic.

Però aquest no és l’únic problema per donar més utilitat a l’alternativa al pas per la C-55. Quirino Vila-masana, enginyer de Ponts i Camins, adverteix que aquesta ruta per la B-40 és més llarga en quilòmetres que la de la C-55 i té més desnivell, dos elements que poden fer que el sector del transport, principalment, es decideixi per continuar utilitzant la C-55 per una qüestió de costos.

Vila-masana, que forma part del col·lectiu manresà Xarxa7, que defensa el desdoblament total de la C-55, indica que utilitzar la nova alternativa pot ser interessant en aquests moments per una qüestió de temps (si s’eviten embussos de la C-55) i per tenir una conducció més tranquil·la i segura, però al mateix adverteix que suposa un major consum de carburant o d’energia elèctrica, i, per tant, una major contribució a la contaminació que juga en contra de la voluntat de reducció de CO₂.

Una obra de 250 milions

El 6,1 quilòmetres de nova autovia entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls tenen un pressupost de construcció de 250,1 milions d’euros, i inclou un túnel, a Abrera, d'1,2 km, amb dues boques, una per a cada sentit de la marxa. I l’obra permet fer totes les operacions d’accés i de sortida a les carreteres de l’entorn, però amb enllaços que no estan acabats. Queda per enllestir el tram de l’A2, el que de fet pot afectar el carril d’enllaç entre la C-55 i l’A2, perquè el trànsit que s’incorpori a aquesta última carretera des de la B-40 coincidirà en el mateix punt amb el que arriba fins ara de la C-55.

El Ministeri té aprovada una inversió de 352 milions per fer la nova connexió de la B-40 amb l’A2 entre Abrera, Esparreguera i Martorell. La tramitació encara no està acabada.