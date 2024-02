Els Mossos d'Esquadra van detenir el 22 de febrer cinc homes d'entre 20 i 28 anys que formaven part d'un grup especialitzat en robatoris de cablejat de coure en empreses del Pla d'Urgell i les Garrigues. Se'ls acusa de dos delictes de robatori amb força i pertinença a grup criminal. El primer fet va tenir lloc el 16 de desembre a Bellvís, on es va produir un robatori de cablejat de coure en una empresa, la qual va haver de parar la seva activitat arran de les destrosses patides. El segon fet és de la matinada del 21 de febrer en una empresa de Juneda. Els lladres van ser detinguts a Esparreguera, on havien venut 500 quilos de cable de coure en una deixalleria.

En el primer cas, els lladres van tallar el subministrament elèctric i després de rebentar les canalitzacions i arquetes per on passava el cablejat, el van arrencar amb l'ajut d'una excavadora que van trobar al mateix recinte. Tot seguit van trossejar i pelar el cablejat en un solar proper, per portar-lo a vendre. L'empresa va valorar que les destrosses fetes superarien els 400.000 euros.

A partir d'aquests fets es va obrir una investigació que va permetre identificar quatre persones, de les quals no es coneixia el parador, però hi havia indicis que residien a l'àrea metropolitana de Madrid i es desplaçaven arreu de l'estat per cometre robatoris d'aquest tipus.

En el segon fet, la matinada del 21 de febrer, el modus operandi va ser similar i van sostreure també abundant cablejat de coure que van trossejar i pelar a la mateixa zona.

En conèixer aquest cas, i davant la sospita que els lladres intentarien vendre el coure abans de tornar a Madrid, els investigadors van activar una alerta policial amb les dades aconseguides durant la primera valoració del robatori.

Pels volts de les 9 del matí del dia següent, una patrulla de la Policia Local d'Esparraguera va avisar que havia detectar en un carrer de la població un vehicle ocupat per cinc homes que coincidia amb la descripció dels sospitosos. Els lladres ja havien venut el cablejat que havien sostret la nit abans i acabaven d'ingressar els diners en una entitat bancària d'Esparraguera.

Els investigadors van descobrir poc després que els detinguts havien venut més de 500 quilos de cable de coure net en una deixalleria del municipi.

La investigació continua oberta i no es descarta que els arrestats siguin investigats per altres robatoris de coure a Catalunya.

Els cinc detinguts van passar dissabte a disposició judicial del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Martorell.