Esparreguera celebra aquest cap de setmana la sisena edició de FiraPassió, un festival cultural i comercial, organitzat per La Passió d’Esparreguera i l’Ajuntament d’Esparreguera, que farà retrocedir els carrers del centre de la vila fins a l’any zero i concentrarà una norantena de parades d’alimentació, artesania, decoració, tèxtil i bellesa, entre d’altres. La fira compta també amb la programació d’una vintena d’activitats i espectacles, entre els quals destaquen la representació de microescenes i cercaviles a càrrec dels actors i actrius de La Passió, la desfilada dels Armats de Manresa, la representació del Suïcidi de Judes i el Ball de les Fúries de l’Infern amb la Colla de Diables d’Esparreguera i el concert amb el grup Blú Versions.

Una de les novetats d’enguany serà la presentació del llibre "Petita història de La Passió d’Esparreguera" amb la presència de la il·lustradora Pilarín Bayés. A més, la plaça de la Pagesia serà l’escenari de les activitats organitzades per la Barraka Alternativa, amb propostes musicals, teatrals i la popular cursa de relleus Crucificades World Race. També participarà en la fira la Federació Catalana de Passions i, en aquesta edició, es comptarà amb un tast d’escenes de La Passió de Llinars del Vallès i la Sacra Reppresentazione della Passione de la població italiana de Torre Santa Susanna.

La programació d’aquesta sisena edició de FiraPassió s’ha presentat aquest matí en una roda de premsa que ha comptat amb la presència de l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, el regidor de Cultura, Juan Jurado, la regidora de Promoció Econòmica, Montserrat Vilardosa, el president de La Passió d'Esparreguera, Enric Galceran, i el membre de la Colla de Diables d'Esparreguera Joan Castells. L’encarregat d’obrir l’acte ha estat l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, que ha destacat la rellevància d’un esdeveniment que “és una tasca col·lectiva, que ens uneix i defineix com a poble” i que vincula la vessant cultural i de dinamització econòmica i comercial del municipi. Rivas també ha subratllat que FiraPassió “ha esdevingut un referent a nivell local, comarcal i també català, perquè és la única fira de passions de Catalunya”.

Per la seva banda, el regidor de Cultura, Juan Jurado, ha destacat “la importància d’un festival que treu al carrer La Passió, que és símbol i emblema d’Esparreguera, per a mostrar-la a la ciutadania i als visitants amb gran orgull”. Jurado ha explicat que FiraPassió “s’ha anat creant el seu propi espai dins del calendari festiu municipal” amb una programació que es treballa des del Comissionat de Cultura, en la qual hi participen diverses entitats, a més de La Passió, com els Amics del Campanar, LALTRE Col·lectiu, la Barraka Alternativa i la Colla de Diables. Com a novetat dins la programació dels actes que organitza l’Ajuntament, Jurado ha anunciat que “aquest any, obrim per primera vegada la fira a l’horari nocturn amb la celebració, dissabte a les 10.30 de la nit, d’un concert amb el grup Blú Versions, a la plaça del Centre, amb el qual també volem apropar la programació de la fira al públic més jove”.

Pel que fa a la fira comercial, aquesta es concentrarà als carrers dels Arbres, la plaça de la Pagesia, el carrer del Taquígraf Garriga, la plaça de Santa Eulàlia, el carrer Gran, la plaça de l’Ajuntament, el carrer de l’Hospital i la plaça de la Constitució, i estarà oberta dissabte de 10 del matí a 9 del vespre i diumenge de 10 del matí a 8 del vespre. Enguany hi participen 92 parades de sectors diversos, com restauració, alimentació, artesania, tèxtil, decoració, joieria, joguines o bellesa, entre d’altres. La regidora de Promoció Econòmica, Montserrat Vilardosa, ha apuntat que “Firapassió ens atorga un privilegi, perquè és un excel·lent portal d’accés al turisme i la cultura d’Esparreguera” i ha remarcat “la presència notable de comerç de la vila, amb la participació de 19 paradistes d’Esparreguera, entre els quals hi ha 9 comerços, 9 artesans i artesanes vinculats a Artesans d’Esparreguera i 2 entitats, SparGats i l’Associació Cultural El Torn amb la Barraka”.

En la seva intervenció, el president de La Passió d’Esparreguera, Enric Galceran, ha destacat “la participació dels prop de mil col·laboradors que porten a terme un espectacle que és un motiu d’orgull per al poble d’Esparreguera” i ha destacat també “el fet que és una tasca transgeneracional, en la qual hi podem veure fins a 3 o 4 generacions d’una mateixa família juntes”. Galceran també ha explicat les novetats de la programació d’activitats d’enguany, entre les quals destaquen la incorporació de dues noves cercavila itinerants, la de la Quitxalla, que es farà dissabte a les 12.30 del migdia, i en la qual els nens i nenes prendran el protagonisme, i la del Calvari, una de les més apassionants de l’espectacle, que tindrà lloc dissabte a les 6 de la tarda. Ambdues se sumaran a l’emblemàtica Cercavila de la llum, que clourà la programació cultural de la fira, el diumenge a les 6.30 de la tarda.