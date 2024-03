El consultori de Castellví tindrà un metge de referència de forma fixa a partir del 13 de març, un professional que atendrà visites cada dimecres i divendres al matí, que és quan el consultori és obert. Aquesta era una de les principals reivindicacions que l’Ajuntament havia traslladat al departament de Salut pel que fa a l’únic equipament mèdic de Castellví de Rosanes. L’alcalde, Adrià Camino, i el regidor de Salut, Joan Carles Almirall, s’han reunit aquest dilluns al matí amb la directora dels centes d’atenció primària Martorell Rural, Bárbara Amor, per parlar d’aquestes i altres qüestions relatives al consultori local en el marc de les trobades de seguiment entre les dues parts.

“El fet de tenir un metge referent era una de les demandes que fèiem de fa temps al departament de Salut i que ara es fa realitat. Aquest és un primer pas, encara que sigui petit, per a la millora dels serveis, i hi seguirem treballant”, assegura Almirall, que afegeix que des del govern municipal s’ha seguit posant sobre la taula la demanda que hi hagi una ampliació dels horaris d’obertura del centre.

La trobada de seguiment ha servit també perquè Almirall i Camino fessin incís, davant de la responsable de Martorell Rural, en la situació del consultori a l’estiu per evitar que torni a passar el que va succeir el 2023, en què el centre va tancar gairebé d’un dia per l’altre. Durant la primavera es concretaran previsiblement quins seran els serveis que hi haurà a l’estiu 2024, amb l’objectiu que hi hagi el màxim d’atenció possible a la ciutadania.

El govern municipal ha anunciat que "s’anirà fent seguiment, com fins ara, dels serveis del consultori mèdic i de les diferents millores que s’han anat reivindicant des de fa temps, incloses aquelles recollides en les propostes de resolució de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya".

Enquesta sobre la satisfacció dels serveis

Durant les dues primeres setmanes del mes de març, l’Ajuntament de Castellví durà a terme una enquesta de satisfacció sobre els serveis del consultori mèdic, impulsada des de la regidoria de Salut. El seu titular, Joan Carles Almirall, explica que “l’objectiu d’aquesta enquesta és saber de primera mà què pensa la gent dels diferents serveis del consultori, per poder tenir la màxima informació a l’hora de traslladar les demanades municipals davant de les persones responsables del consultori”.

L’enquesta es farà en l’horari d’obertura, a l’exterior del centre, per part de les agents cíviques. Les dades recollides es tractaran de forma totalment anònima.