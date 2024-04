Una nova línia de bus unirà Esparreguera i Terrassa a partir d'aquest dimarts

A partir d'aquest dimarts es posarà en marxa una nova línia d'autobusos, la M9, que connectarà Esparreguera, Abrera i Terrassa. Aquest nou servei aprofitarà el tram recentment inaugurat entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls de l’autovia B-40, que permetrà un accés més ràpid i directe entre el Baix Llobregat Nord i el Vallès Occidental.

La nova línia, que implementa el Departament de Territori de la Generalitat i que prestarà l’empresa Direxis TGO, iniciarà el seu recorregut a la parada de Tres Caravel·les d’Esparreguera i seguirà l’eix principal del municipi fins a la parada de la Creu. Des d’allà, es dirigirà a Abrera, amb parades estratègiques al llarg del camí i, finalment, arribarà a Terrassa, amb la destinació final a l’estació d’autobusos. La línia M9 oferirà serveis en totes dues direccions amb la voluntat d’adaptar-se a les necessitats dels usuaris i estudiants dels tres municipis.

El regidor de Mobilitat de l’Ajuntament d’Esparreguera, Alfons Puche, ha destacat que aquesta nova línia era “una reivindicació dels ajuntaments d’Esparreguera i Abrera, que també estava compartida amb la Generalitat i la prova és que ho han executat molt més ràpid del que pensàvem”. La línia d’autobusos aprofita la recent obertura del túnel de la B-40 i, segons el regidor, serà “especialment beneficiosa per qüestions laborals i d’estudi, ja que hi ha molts veïns i veïnes d’Esparreguera que amb la posada en marxa d’aquest tram veuen escurçat el temps per a arribar als seus centres de treball i de formació, i ara, a més, hi podran anar amb transport públic”.

La nova línia circularà de dilluns a divendres feiners, excepte el mes d’agost, i tindrà sortides a les 7h, les 8h, les 9h, les 12h, les 14.30h, les 17.30h i les 19.30h des de Les Tres Caravel·les. Els horaris es poden consultar a la web de DIREXIS TGO. Aquesta nova línia de transport públic té especial rellevància en l’àmbit educatiu, no només perquè els estudiants d’Esparreguera es puguin desplaçar a Terrassa, sinó també perquè obre la porta a generar connexions perquè puguin venir estudiants vallesans al municipi. En aquest sentit, Alfons Puche ha apuntat que “a mig-llarg termini ens agradaria poder establir un acord amb els centres universitaris i de formació laboral de Terrassa per poder impartir a la Colònia Sedó alguna modalitat de formació”.