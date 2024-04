Un camió amb mercaderies perilloses punxa la roda a l’AP-7, a Castellví de Rosanes

La roda d’un camió que transportava mercaderies perilloses ha punxat aquesta tarda a l’AP-7, a l’altura de Castellví de Rosanes. Després de rebre l’avís poc després de les sis de la tarda, s’han activat els serveis tècnics per reparar el vehicle, que ha quedat apartat al voral. D’altra banda, també s’ha alertat als Bombers de la Generalitat que, finalment, no han actuat en confirmar que no existia risc de vessament del producte de l’interior del camió.