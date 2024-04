Esparreguera dedicarà un milió cada any al nou servei de neteja viària municipal

L’Ajuntament d’Esparreguera ha aprovat que el nou servei de neteja viària tindrà un cost anual de 1.083.583 euros i es contractarà mitjançant un procediment obert. El punt es va aprovar en el darrer ple del mes de març amb els vots a favor de l’equip de govern, PSC i ERC, i el suport d’Esparreguera 2031-Junts, Esparreguera en Comú-Podem, Junts per Esparreguera i PP, mentre que la CUP i Vox es van abstenir.

La sessió plenària ordinària del mes de març també va aprovar inicialment l’establiment del servei del cementiri municipal i el seu reglament regulador, així com la modificació de l’ordenança 14, reguladora de la mobilitat, per a preveure la posada en marxa de les càmeres de videovigilància de l’illa de vianants. Paral·lelament, el Ple va acordar per unanimitat l’aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera. Malgrat tot, el punt que va generar més debat entre els grups polítics municipals va ser el prec en defensa de Ràdio Esparreguera presentat per la CUP i signat també per Esparreguera en Comú-Podem, Junts per Esparreguera i el PP.

En referència a la neteja viària, la regidora d’Urbanisme i Via Pública, Nati Sánchez, va explicar que el nou contracte té una durada de quatre anys i engloba les tasques vinculades a la neteja viària del nucli urbà, els barris de Can Rial, Mas d’en Gall i els polígons industrials. Pel que fa a la freqüència, es divideix el municipi en cinc zones d’intensitat segons el volum de persones que hi viuen i hi transiten i, en funció d’això, el servei es prestarà des de diàriament fins a un dia a la setmana. El nou contracte preveu que l’empresa adjudicatària destini un total de 21 persones a les tasques de neteja viària municipal i que el servei es presti amb el control i direcció del consistori. A banda de la neteja general de places i carrers, el contracte també preveu neteges específiques, com la del mercat no sedentari, buidat de papereres o neteges en casos excepcionals vinculats a condicions meteorològiques, com ventades, nevades o aiguats. En paral·lel a l’expedient de contractació, el Ple també va aprovar el reglament regulador del servei, un document que detalla els aspectes de caràcter jurídic, econòmic i administratiu i que és necessari per a donar un servei integral i global de qualitat.

D’altra banda, la sessió plenària també va aprovar inicialment l’establiment del servei del cementiri municipal i el seu reglament regulador amb els vots a favor de PSC, ERC, Esparreguera en Comú-Podem i PP, el vot en contra d’Esparreguera 2031-Junts i l’abstenció de la CUP, Junts per Esparreguera i Vox. Fins ara el consistori tenia una concessió per a la prestació del servei, però un canvi normatiu en la Llei de contractació obliga a canviar el model i passar a un contracte directe prestat per l’Ajuntament.