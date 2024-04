Esparreguera podrà controlat la mobilitat de la zona vianants amb càmeres

L'Ajuntament d'Esparreguera regularà l’illa de vianants i el control de la mobilitat amb càmeres intel·ligents de lectura de matrícula. La corporació ho ha aprovat en el darrer ple municipal. Hi van votar a favor tots els grups municipals, excepte la CUP, que hi va votar en contra, i Vox, que es va abstenir. Les modificacions en l’ordenança 14 inclouen nous articles per a detallar les autoritzacions permanents, temporals i excepcionals per a circular dins els carrers compresos en el perímetre de l’illa de vianants i també un nou capítol per a regular l’ús dels mitjans tecnològics per obtenir informació en temps real del trànsit i circulació de qualsevol tipus de vehicle. L’ordenança estarà un mes en exposició pública abans de la seva aprovació definitiva i, un cop aprovada, s’obrirà un termini de proves per a informar a la població sobre quins ciutadans i en quines situacions estarà autoritzat l’accés a la zona i de quina manera es podrà realitzar el tràmit per a sol·licitar l’acreditació d’accés i donar d’alta les matrícules com a autoritzades.

En la seva intervenció en la sessió plenària del mes de març, el regidor de Mobilitat, Alfons Puche, va explicar que “són molts els grups municipals i governs que han intentat endreçar i ordenar l’espai de l’illa de vianants amb diferents mitjans i ara, perquè la tecnologia ha avançat i ens ho permet, ho farem amb sistemes intel·ligents de lectura de matrícules per a la gestió del trànsit”. El regidor també va apuntar que “s’ha optat per no fer una ordenança exclusiva de l’illa de vianants i incloure la seva regulació en l’ordenança 14 amb l’objectiu d’anar reduint, de mica en mica, la dispersió normativa de l’Ajuntament”. Així, l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora de la mobilitat també permetrà derogar l’ordenança 3, reguladora de l’ús dels espais públics compresos dintre del perímetre de l’illa de vianants i la seva àrea d’influència, que datava de l’any 1993.

Les modificacions introduïdes i inicialment aprovades afecten el capítol 7 “Zones de vianants”, en el qual s’han introduït novetats en l’article 34 Excepcions a les limitacions per a regular les autoritzacions permanents, temporals i excepcionals. Així tindran dret a aconseguir autorització permanent per circular per l'illa de vianants els veïns i veïnes residents que estiguin empadronats en l’àmbit declarat com a illa de vianants; els titulars d’establiments i activitats situats a l’illa de vianants; les persones usuàries d’estacionaments, tant en títol de propietat com de lloguer; familiars o cuidadors principals d’una persona amb dependència o mobilitat reduïda o amb diversitats funcionals físiques o intel·lectuals empadronada en l’àmbit declarat com a illa de vianants; i els vehicles de serveis funeraris.

Les autoritzacions temporals les podran sol·licitar, prèvia autorització per part del servei de la Policia Local una vegada justificada la necessitat, els titulars de llicències d’obres, o els que constin en comunicació d’obres, quan l’objecte de l’actuació estigui dins de l’àmbit declarat com a illa de vianants; per a la descàrrega de mercaderies, fora de l’horari d’accés obert a l’illa de vianants, quan el volum d’aquestes impossibiliti el desplaçament amb carretó manual; per motiu d’actes litúrgics i en situacions de dependència temporal degudament justificades. També es permetrà, amb caràcter excepcional, l’accés a l’àmbit de l'illa de vianants als vehicles per a trasllat, per motiu d’urgència, de persones malaltes, persones amb diversitats funcionals, persones grans o persones amb mobilitat reduïda i a aquelles persones que hagin d’accedir a la farmàcia de guàrdia. En els casos d’urgències i situacions sobrevingudes, l’autorització es podrà sol·licitar fins a 72 hores després del moment de la incidència. Les limitacions de circulació i estacionament que s'estableixin no afectaran els vehicles vinculats a la prestació de serveis públics.

També quedar permesa la utilització de mitjans tecnològics per a la gestió de la mobilitat. L'Ajuntament d’Esparreguera pot utilitzar mitjans tecnològics per obtenir informació en temps real del trànsit de vianants i de circulació de qualsevol tipus de vehicle, així com per gestionar la mobilitat urbana de manera més segura, eficient, sostenible i intel·ligent. Així mateix, aquests sistemes també es poden utilitzar per emetre denúncies de la circulació i de l’estacionament.

L’ordenança ha de passar ara un període d’exposició pública abans de la seva aprovació definitiva.