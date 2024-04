Es declara un incendi en una nau industrial del polígon Barcelonès d'Abrera

Un incendi en una nau del polígon industrial Barcelonès d'Abrera, al Baix Llobregat, ha mobilitzat aquest dijous al matí catorze dotacions dels Bombers de la Generalitat per apagar-lo.

El foc, que encara es manté actiu, ha començat en una zona d'emmagatzematge de ferralla de la nau industrial, on cremen les fustes i els ferros acumulats a l'exterior. Els Bombers han informat que no hi ha persones ferides. En aquests moments, hi treballen nou dotacions i es prioritza la protecció de les instal·lacions més properes per evitar que les flames es propaguin.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís pel foc deu minuts abans de les 10 del matí. Fins al lloc dels fets, s'han activat catorze dotacions dels Bombers, amb nou camions d'aigua, un vehicle autoescala i quatre vehicles lleugers de coordinació i comandament. També hi són efectius dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local.