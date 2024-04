Interromput el pas de l'R4 entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia per un incendi a Gelida

Un incendi forestal ha obligat a interrompre aquest diumenge al vespre el pas de trens de Rodalies de Catalunya entre Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) i Martorell (Baix Llobregat). Segons han informat els Bombers de la Generalitat, el foc afecta una zona de Gelida situada entre el polígon La Gelidense i les vies de tren. Han rebut l'avís a les 18.59 hores i hi treballen 14 dotacions, tres de les quals aèries. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat) i ha informat que s'està gestionant un servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat, que correspon a la línia R4 (Manresa-Sant Vicenç de Calders).