La Policia Local de Martorell augmenta la seguretat en caixers automàtics

La Policia Local de Martorell ha activat un nou dispositiu per evitar els robatoris a persones grans en caixers automàtics, sobretot cap a finals de mes, els dies en què cobren les pensions. Així doncs, els agents del cos han incrementat la seva presència en aquestes zones, una acció que ha anat acompanyada també de xerrades en Esplais de Gent Gran en què han compartit amb ells una sèrie de recomanacions per evitar possibles robatoris.

Les xerrades se solen celebrar una vegada al mes i són amenitzades per la Unitat de Proximitat de la Policia Local. Les principals recomanacions són que no retirin grans quantitats de diners en efectiu i que procurin utilitzar caixers que estiguin en interiors. De la mateixa manera, s’aconsella que guardin els bitllets en algun lloc segur i que, en acabat de retirar-los, evitin qualsevol mena de distracció per part de persones que no coneguin. D’aquesta manera, aquest col·lectiu vulnerable evitarà que possibles furts. La present mesura ha estat impulsada per la Policia Local perquè aquesta mena de delictes són comuns.