Crema el mobiliari de fusta de l'exterior d'una bodega de Martorell

El mobiliari exterior i les cadires de fusta d'una bodega de Martorell, situada al número 115 del carrer Revall, han cremat als volts de les 4:41 d'aquesta matinada. Segons ha explicat Bombers, no hi ha hagut cap persona afectada en l'acte i el foc no va arribar a l'interior de l'establiment. L'incident, però, va malmetre la finestra de fusta de la bodega i hi va entrar molt de fum.

Quan va arribar el cos de bombers van procedir a realitzar una ventilació forçada de l'interior. Es desconeixen les causes que van iniciar el foc.