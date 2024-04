Ferrocarrils presenta a Martorell la retolació de quatre trens dedicat a quatre noms de les lletes catalanes per Sant Jordi

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha retolat, amb motiu de Sant Jordi, quatre trens amb el nom de personalitats de la literatura i la cultura catalanes que aquest any commemora el Departament de Cultura, a través de la Institució de les Lletres Catalanes. Així, donen nom a trens de Ferrocarrils: Àngel Guimerà, el dramaturg català de més projecció internacional, i Joan Salvat-Papasseit, poeta i precursor del futurisme i l’avantguarda a Catalunya, amb motiu del centenari de la seva mort; i Vicent Andrés Estellés, principal renovador de la poesia al País Valencià des d’Ausiàs March, i Montserrat Vayreda, poeta i escriptora empordanesa, amb motiu del centenari del seu naixement.

Aquest matí s’ha descobert el vinil de retolació del tren Joan Salvat-Papasseit a l’estació de Martorell Enllaç, de la línia Llobregat-Anoia, amb la consellera de Territori, Ester Capella i Farré i la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Izaskun Arretxe Irigoien. Aquest i el tren Montserrat Vayreda circularan a partir d’avui mateix per la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils; mentre que els trens Àngel Guimerà i Vicent Andrés Estellés ho faran per la línia Barcelona-Vallès.

Aquests trens se sumen al conjunt de vehicles que FGC ha retolat els últims anys amb noms d’escriptores i escriptors com Josep Vallverdú, Gabriel Ferrater, Mercè Rodoreda, Joan Fuster o Montserrat Roig.

En el marc de la commemoració, Ferrocarrils difondrà els vídeos de l’Any Àngel Guimerà, l’Any Joan Salvat-Papasseit, l’Any Vicent Andrés Estellés i l’Any Montserrat Vayreda a través del canal FGC, pantalles de televisió instal·lades a les andanes de les estacions. En la mateixa línia, l’Espai Provença acollirà una exposició de cadascun dels autors.

La diada de Sant Jordi a FGC

L’estació de Ferrocarrils de Gràcia acollirà, el dilluns 22 d’abril a les 18 h, una lectura de textos dels quatre autors commemorats acompanyada de piano, amb la col·laboració de l’associació del Concurs Internacional de Música Maria Canals i la Institució de les Lletres Catalanes.

Com cada any, coincidint amb la celebració de Sant Jordi, Ferrocarrils il·luminarà amb els colors de la senyera les voltes de l’estació de Plaça Catalunya. Una estació per on hi passen diàriament més de 90.000 persones.

Concurs de relats breus

Un any més, Ferrocarrils, l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès i la Institució de les Lletres Catalanes organitzen el concurs literari ‘Relats breus. Un viatge d’històries’ on es convida les persones usuàries de Ferrocarrils a plasmar a X (abans Twitter) o a Instagram tot allò que els inspira el viatge en tren, ja sigui l’expressió d’una vivència, d’un record o bé d’un relat de ficció.

La participació estarà oberta fins al 23 d’abril a les 23.59 h i cal acompanyar els textos que es comparteixin a X i a Instagram amb l’etiqueta #FGCrelats. L’extensió màxima dels relats és de 280 caràcters, inclosa l’etiqueta, i hi poden participar totes les persones que ho desitgin, a partir de 14 anys. Les bases del concurs es poden consultar en aquest enllaç.