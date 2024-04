Olesa refà el cartipàs per l’etapa sense Jordi Martínez

L’equip de govern municipal d’Olesa de Montserrat, integrat per Bloc Olesà-CUP, ERC i Junts, ha decidit reorganitzar les seves funcions després del cessament de Jordi Martínez, exregidor del Bloc Olesà-CUP, arran de sospites d’irregularitats en expedients administratius no tramitats. El cas està en investigació judicial. Aquesta reestructuració ha portat a una nova distribució de responsabilitats.

Inicialment, després de la destitució de Martínez, totes les competències delegades van tornar a l’alcalde, Jordi Parent, a l’espera de la seva renúncia o la incorporació d’un altre membre del Bloc Olesà-CUP. No obstant això, com que Martínez no ha renunciat (per tant, ara és regidor no adscrit), i per evitar interrupcions en el funcionament de les àrees que dirigia, l’equip de govern ha decidit redistribuir les responsabilitats. En aquest sentit, l’alcalde continuarà al capdavant de diverses regidories, incloent Seguretat Ciutadana, Mobilitat, Esports, RRHH, Serveis Jurídics i Contractació. Ivan Carreira assumirà les regidories d’Economia i Hisenda, a més de Protecció Civil, sumant-se a la que ja dirigia, Medi Ambient i Sostenibilitat. Emma Duran, per la seva banda, serà la nova responsable de Benestar Social, així com de Cultura i Participació Ciutadana.

Pel que fa a les tinences d’alcaldia, Laia Montes ocuparà el tercer lloc, Ivan Carreira el cinquè, i Emma Duran s’incorporarà com a setena tinenta d’alcalde.