Minut de silenci a Òdena per condemnar l'assassinat d'una veïna a Esparreguera

Desenes de persones s'han concentrat aquesta tarda davant de l'Ajuntament d'Òdena, a l'Anoia, en record de la dona assassinada diumenge passat a Esparreguera. El cas està sota secret de sumari i, de moment, hi ha una persona detinguda. La víctima, de 29 anys, havia nascut en aquesta localitat però actualment no hi vivia. Tot i això, era una persona molt coneguda al poble.

A l'acte també hi ha assistit la consellera d'Igualtat i Feminismes en funcions, Tània Verge, qui ha lamentat que, si el cas es confirma, aquest seria el 12è assassinat masclista aquest any a Catalunya -7 dones i 5 d'infants-. "No són números, són vides truncades", ha afegit.