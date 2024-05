Olesa reuneix 65 associacions del municipi a la Mostra d'Entitats

Olesa de Montserrat celebra aquest dissabte la Mostra d'Entitats, amb la participació de 65 associacions, incloent-hi la representació d'alguns departaments de l'Ajuntament que treballen conjuntament per mostrar la vitalitat i la diversitat del teixit associatiu del municipi. El tema d'aquest any serà la gestió i estalvi de l'aigua.

Emma Duran, regidora de Participació Ciutadana, ha ressaltat que a l'equip de govern "ens fa molta il·lusió poder celebrar aquesta mostra, que és la primera en què participem com a equip de govern. És una oportunitat única perquè les entitats es donin a conèixer, creïn sinèrgies i atreguin nous voluntaris".

La Mostra d'Entitats d'enguany presenta diverses novetats, com la introducció, d'11 a 12 h, d'una hora més inclusiva de silenci per facilitar l'accés a persones amb necessitats especials. També es durà a terme una gimcana, que fomentarà la participació ciutadana i el coneixement de les diferents entitats, amb premis per als participants que completin el recorregut. Per Montse Muñoz, cap tècnica del Departament de Participació Ciutadana, "és una novetat interessant perquè ens acosta a les entitats d'una manera especial".

La jornada començarà a les 11 del matí i s'allargarà fins a les 9 del vespre, amb activitats variades que inclouran exhibicions esportives, danses i actuacions musicals. El Parc Municipal i la plaça Fèlix Figueras i Aragay seran els escenaris principals d'aquest esdeveniment que culminarà amb una actuació especial a les 8 del vespre. A la tarda s'entregaran els premis de l'estand més bonic, els reconeixements a les entitats que fan anys acabats amb 0 i el sorteig de lots de productes de les entitats entre els participants de la gimcana de la mostra. Durant tot el dia, hi haurà servei de barra a la guingueta del parc.

Testimonis d'entitats participants

Anna Carbonell i Elisenda Fontanals, membres dels Diables, han destacat la seva experiència com a participants veterans: "És una manera perquè la gent ens conegui cara a cara. Aquest any, com a novetat, oferirem una activitat inclusiva amb bengales sense foc real per als més petits".

D'altra banda, Margarita Álvarez i Mari López, del voluntariat Vicencià, han expressat la seva satisfacció per tornar a participar després de sis anys: "Volem renovar-nos i atraure gent jove per continuar la nostra tasca de voluntariat".

Per la seva part, Raül Berbel i Antoni López, d'Olesa Blues, una entitat de recent creació, han manifestat els seus nervis i entusiasme: "És la nostra primera vegada i estem molt il·lusionats. És una molt bona oportunitat per donar-nos a conèixer i promocionar la música blues".

L'organització de la Mostra comença al gener, amb la selecció de la data i la formació de la comissió d'entitats, on es decideix el format i contingut.

La Mostra d'Entitats d'Olesa de Montserrat va néixer fa catorze anys amb l'objectiu de donar visibilitat a les diferents entitats locals i fomentar la participació ciutadana. Al llarg dels anys, aquest esdeveniment ha esdevingut una plataforma clau perquè les entitats puguin presentar les seves activitats, interactuar amb la ciutadania i establir col·laboracions entre elles. La diversitat d'entitats participants reflecteix la riquesa cultural, esportiva i social d'Olesa, i cada edició contribueix a enfortir el sentiment de comunitat.