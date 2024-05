Atracament a un establiment de joc i apostes a Abrera: entren disfressats i amb una arma de foc i s'emporten 13.000 euros

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 16 de maig tres homes -dos de 21 anys i un de 25- per un atracament amb arma de foc a un establiment de joc i apostes d'un centre comercial d'Abrera (Baix Llobregat). Estan acusats de robatori violent amb exhibició d'arma de foc. Els fets van passar el 15 de gener. Dos dels autors van entrar al local exhibint una pistola semiautomàtica amb la que van intimidar la treballadora que es trobava a l'interior en aquell moment. Abans de produir-se el robatori, un tercer autor va aproximar-se al local per veure si a dins hi havia o no gent, i informar els altres dos del millor moment per fer l'assalt. Els arrestats es van endur uns 13.000 euros.

Quan van ser alertats pel que vigilava el local, els dos autors van saltar la tanca que separa el pàrquing del centre comercial amb l'autovia i es van adreçar corrents a l'establiment. Aprofitant que la treballadora estava sola, els dos investigats -que portaven la cara tapada amb elements de disfressa- van accedir a l'establiment i la van intimidar amb l'arma. El tercer autor es va quedar fora vigilant l'exterior per evitar ser descoberts. Tots tres van marxar amb un vehicle.

Les indagacions i les imatges gravades per les càmeres de seguretat del centre comercial van permetre conèixer que una persona sense identificar va estacionar un vehicle a l'exterior del centre comercial instants abans de l'atracament. Aquesta persona va entrar a l'establiment i més tard va marxar amb el mateix vehicle. A més, es va poder constatar i confirmar que es tractava dels tres autors, cadascun amb un rol concret.

Finalment, el 16 de maig els agents van fer dues entrades i escorcolls a dos domicilis de Martorell i van fer les tres detencions. A més, van intervenir telèfons mòbils i roba utilitzada per no ser reconeguts durant l'assalt. En un dels domicilis es va trobar també una plantació de marihuana de 525 plantes i 35 kilos de cabdells.

Els tres arrestats van passar a disposició judicial el 17 de maig davant del jutjat d'instrucció 6 de Martorell.