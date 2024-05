Presó provisional per a l’home detingut per la mort violenta d'una dona a Esparreguera

El jutjat d'instrucció 4 de Martorell, en funcions de guàrdia, ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per a l’home detingut per la mort violenta d’una dona a Esparreguera. La jutgessa ha rebut aquest divendres el detingut en una causa oberta per un delicte d’homicidi o assassinat, que es concretarà a mesura que avanci la instrucció. La titular del jutjat d'instrucció 3 de Martorell, que ha dirigit fins ara la investigació, s'inhibeix a favor del jutjat de violència sobre la dona d'Igualada, partit judicial al qual correspon seguir amb la instrucció pel domicili de la víctima. La jutgessa de Martorell ha aixecat el secret de sumari. La víctima tenia 29 anys i va ser trobada morta diumenge al vespre.

L'avís es va rebre a tres quarts de nou de la nit de diumenge per un possible accident de trànsit. Els Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es van adreçar al lloc i no van poder salvar la vida de la dona. Posteriorment, però, van descartar que la mort hagués estat a causa d’un accident de trànsit i el cas va passar a mans de la Divisió d’Investigació Criminal.

Els ajuntaments d’Esparreguera i d’Òdena, on havia nascut la víctima, van fer sengles minuts de silenci per condemnar l’assassinat.