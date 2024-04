Es veïns d'Alpens, al Lluçanès, voten a favor de tenir piscina municipal en una consulta popular

Els veïns d’Alpens, municipi del Lluçanès, han apostat en una consulta popular per construir una piscina municipal a la població amb un 82% a favor. El cens era de 313 persones i hi han votat 226, el que suposa una participació del 72%.

Del total de vots emesos, 186 han estat favorables, 39 contraris (17%) i una persona ha votat en blanc. La consulta sobre la proposta de l’equip de govern va començar divendres i va acabar aquest dissabte. Hi podien votar els majors de 16 anys, tant aquells que estiguessin censats com aquells que no, però que acreditin haver pagat l'IBI. El projecte no serà immediat i l’aigua que es faria servir provindria d’una captació natural.

Consulta en temps de sequera

La consulta arriba en un moment d'extrema sequera i amb restriccions a les piscines del país. En aquest sentit, l'alcalde d'Alpens, Toni Prat, ja va explicar que el projecte podria trigar dos o tres anys. Segons ell, Alpens no té problemes d'aigua i les piscines s'abastarien amb una captació natural. "Entenem el projecte com un servei públic", sosté.

La proposta de l'Ajuntament és construir dues piscines a la finca de la Torre, un espai de 10.000 metres quadrats adquirit l'any 2022 per l'anterior equip de govern. En concret, el projecte contempla la construcció de dues piscines: una de 10 x 18 metres amb 1,5 metres de profunditat i una altra de 5 metres de diàmetre amb una profunditat de mig metre.

El cost de les obres se situaria al voltant dels 300.000 euros i seria una instal·lació que obriria sis mesos l'any, coincidint amb el període d'estiu. L'alcalde calcula que el cost de manteniment seria d'uns 4.000 euros l'any. Pel que fa a l'aigua, Prat diu que la piscina s'ompliria amb l'aigua d'una captació pròpia que hi ha al mateix terreny.

Després de conèixer el resultat de la votació, l’alcalde ha constatat en declaracions a l'ACN que la participació demostra que era un tema que “realment interessava”, i ha qualificat el resultat de “contundent”. “La gent té ganes de piscina. Ens dona legitimitat. La proposta la podríem fer igualment, però sabem que comptem amb l’aprovació de la majoria de la gent d’aquí”, ha argumentat.

A més, ha destacat que del total del cens 244 eren empadronats i 69 de segones residències. El resultat demostra, a parer seu, que no es pot dir que sigui un projecte que només té el suport dels que no viuen tot l’any al municipi.