El Pirineu ha viscut aquesta nit de dissabte a diumenge la primera nevada a cotes baixes de l'hivern. En l'arrencada del pont llarg de la Puríssima, les valls han recollit el primer mantell blanc que des de la Seu d'Urgell fins a Puigcerdà ha fixat gruixos de fins a dos centímetres. A partir de la cota dels mil metres d'alçada, la neu ha caigut amb més generositat, deixant gruixos d'a partir de cinc centímetres a partir dels 1.500 metres. Aquesta precipitació de matinada, la neu va començar a caure a la mitjanit quan encara molts cerdans encara sortien dels sopars de dissabte, ha provocat les primeres afectacions en el trànsit. Tant és així que a primera hora del matí era obligatori l'ús de cadenes o equipaments especials a l'N-260 Bellver de Cerdanya per accedir al túnel del Cadí i la drecera de la Collada de Toses al pas per aquesta població, el vial GIV-4016, ha quedat tallada. La N-260 al pas per Bellver, però, ha quedat normalitzada i a mig matí ja s'hi podia circular sense els equipaments especials. El pas del temporal ha provocat la pujada de les temperatures respecte els últims dies, situant els termòmetres al voltant dels zero graus a les cotes baixes de la comarca. La neu ha estat molt ben rebuda per les estacions d'esquí perquè permet consolidar i ampliar la base de neu amb la que havien arrancat la temporada. Els nous gruixos auguren un segon tram del pont encara més ple del que es preveia i una millor condició de la neu.