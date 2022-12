L’Hospital de Cerdanya ha obert un procés de selecció per buscar nou director mèdic. La fins ara responsable del càrrec, Maria Arenas, ha anunciat a la direcció del centre la seva renúncia després de prop d’un any i mig portant a terme aquesta funció. Ara el centre transfronterer obre una etapa de transició en la direcció mèdica amb, però, continuïtat en el servei amb l’assumpció de les responsabilitats de la gestió mèdica per part de l’actual director general adjunt, Xavier Conill.

L’hospital transfronterer ha iniciat el procés administratiu de recerca d’un nou director mèdic, càrrec que depèn directament de la direcció general i te com a responsabilitats planificar, dirigir, coordinar i avaluar les activitats mèdiques de l’entitat, segons han apuntat des del mateix hospital. El centre busca un perfil de professional que hagi desenvolupat tasques similars durant un període d’entre cinc anys tant en centres de la sanitat de l’estat espanyol com francès, atès el caràcter transfronterer de l’equipament. En aquest sentit, la selecció especifica que «és imprescindible integrar-se a la comarca, i residir a la zona o disposar de solucions alternatives. També serà necessari el compromís amb els valors del projecte comú transfronterer i de promoure la col·laboració entre els professionals de les dues nacionalitats». El procés de selecció pot durar setmanes o mesos en funció de les candidatures que es presentin. L’hospital el dirigeix actualment Vincent Rouvet.