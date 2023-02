L'estació de la Molina ha estrenat aquest divendres la renovada pista Barcelona, la seva gran aposta d'aquesta temporada, concebuda per posar la instal·lació en el mapa del descens de competició internacional i que, fins ara, romania tancada per falta de neu.

El canvi meteorològic ha permès ara la inauguració, que ha estat a càrrec de l'ex esquiador olímpic Ferran Terra, que ha estat el convidat a realitzar la primera baixada.

La pista està ara pendent de completar l'homologació per part de la Federació Internacional d'Esquí (FIS) per iniciar la seva carrera entre l'elit internacional. El traçat, de nivell negre, el de més pendent segons els nivells per colors que estableixen les estacions i té 4,75 quilòmetres de longitud amb un desnivell de 859 metres.

El pendent màxim és d'un 66 % i aquesta estrena es produeix després d'uns treballs realitzats durant l'estiu de 2022 per condicionar el terreny, col·locar 73 canons d'innivació, instal·lar ancoratges per a les màquines i incorporar proteccions i mesures de seguretat. Encara que les proves internacionals de velocitat estan entre els objectius de la nova pista, els responsables de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), empresa pública que gestiona l'estació, han donat prioritat a satisfer l'usuari, que tindrà accés al traçat Barcelona.

Per a aquest esquiador de nivell alt s'ha concebut la remodelació de l'antiga pista Barcelona, supervisada per una comissió mediambiental.

FGC ha confirmat que les condicions en l'estació per a aquesta estrena són "perfectes" gràcies a les últimes nevades, a les baixes temperatures i al treball dels encarregats de preparar els traçats. Aquest cap de setmana, es posaran a la disposició dels usuaris 42 pistes i s'obrirà tant el recorregut que registra el temps de descens i registra un vídeo del mateix, l'Eslálon Nissan i-POWER, com el Big Air Bag de l'àrea d'snowpark.