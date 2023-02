El Consell Comarcal de la Cerdanya ha activat aquesta setmana el Pla d’Habitatge, que té com a repte obrir el mercat immobiliari als sectors de la societat local que ara no hi tenen accés pels alts preus que imposa el turisme. El pla ha arrencat a la seu de l’Arxiu Comarcal, a Puigcerdà, amb una primera sessió participativa oberta a entitats i ciutadania.

Segons ha remarcat el mateix Consell Comarcal, «la finalitat d’aquesta jornada ha estat debatre i recollir aportacions de les persones que hi han participat, conjuntament amb el qüestionari dirigit a tots els cerdans i cerdanes que tenen com a lloc de residència principal la Cerdanya, per poder nodrir més aquest pla». Així, en aquesta primera sessió, la quinzena de participants han posat sobre la taula les principals dificultats que pateix la societat cerdana treballadora per llogar o comprar un habitatge en un mercat immobiliari condicionat pel factor turístic. El projecte inclou un pla de treball amb una primera fase d’anàlisi de la situació i, posteriorment, una segona etapa en la qual els tècnics han de posar en marxa mesures concretes per garantir el dret a un sostre digne a preus raonables. Actualment, el lloguer mitjà a la Cerdanya es troba al voltant dels 800 euros per pisos molts dels quals són de menys de 100 metres quadrats i antics. En nom del Consell Comarcal, van participar a la jornada el president, Isidre Chia, i la vicepresidenta, Cristina Rotellà.