L’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya rehabilitarà l’antic edifici de Telefònica, que és de propietat municipal, per adequar-lo com un habitatge de protecció oficial. El projecte inclou que els sadjudicataris es facin càrrec d’un espai annex que es convertirà en un bar i botiga amb l’objectiu que els veïns del nucli de Queixans tinguin un punt de trobada on adquirir alguns productes de primera necessitat. Actualment Queixans és un nucli format principalment de cases de segona residència buides entre setmana.

L’actuació compta amb un pressupost d’uns 300.000 euros. L’equip de govern local espera obtenir ajudes del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i de la Diputació de Girona. D’aquesta manera, el municipi s’afegeix a d’altres de la comarca, com ara Prats i Sansor o Isòvol, on els ajuntaments han promogut l’obertura de petits negocis de queviures. L’alcalde de Fontanals, Ramon Chia, ha dit que l’objectiu del projecte és «donar ambient» als petits pobles, «on no hi ha cap mena de servei». En aquest sentit, ha detallat que tot i que al nucli de Queixans hi ha dos restaurants, els veïns ja no tenen cap lloc on veure’s en el «dia a dia» i que ho troben a faltar. Chia ha explicat que són conscients que molts joves no poden pagar els preus del mercat de lloguer a la comarca i que per això cal que els ajuntaments promoguin habitatges de protecció oficial. Així, ha dit que, a banda d’aquest projecte de rehabilitació, la intenció es poder-ne construir quatre o cinc més en un futur.

L’habitatge que l’Ajuntament rehabilitarà mantindrà la façana actual, tot i que s’aixecarà el sostre per tal de poder complir amb la normativa actual, segons el projecte inicial. L’habitatge que es posarà al mercat de protecció oficial tindrà tres habitacions i un espai ampliat respecte l’actual destinat a sala d’estar i menjador, segons han explicat des del consistori. Pel que fa a l’espai de bar que ha de servir per aglutinar la vida local principalment entre setmana, contempla una zona de terrassa coberta amb una vidriera per tal d’aprofitar al màxim la llum natural.