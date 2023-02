Un afiliat de Junts per Puigcerdà ha presentat davant la direcció nacional del partit una impugnació de l’assemblea de dilluns i, doncs, la designació de Jordi Gassió com a candidat a les eleccions municipals. L’afiliat, Quim Vallès, ha impugnat la votació perquè al seu entendre vulnera el reglament de convocatòria de la reunió i la mateixa votació en tant que la normativa interna de Junts obligava a fer la votació telemàticament. El partit ha tret ferro a la impugnació i l’ha catalogat de reclamació amb cap més recorregut que la queixa.

El militant que, al seu entendre, ha impugnat l’assemblea sostè que la votació s’hauria d’haver convocat tan sols als militants amb dret a vot, és a dir els que acumulen sis mesos de carnet, i la votació també s’hauria d’haver fet mitjançant un aplicatiu del partit que té aquesta finalitat. En base a això, i davant el fet que a l’assemblea hi havia una trentena de persones moltes de les quals sense dret a votar i que la votació es va fer amb paperetes, Quim Vallès ha elevat a la junta nacional una petició perquè s’anul·li l’assemblea i es repeteixi la tria del candidat. En la redacció de la impugnació, el militant exposa que «els afiliats amb dret a vot vem ser convocats a ratificar el candidat proposat per la CMT a encapçalar la llista de Junts Puicerdà al local que tenia el PDCAT a la nostra vila. Destacar que la sala, força petita, es va omplir d’afiliats i simpatitzants, convocats no sabem per qui ni com. Els afiliats que vam poder votar vam ser dotze. A l’iniciar l’assemblea vaig fer constar en acta la meva disconformitat i queixa en base al reglament per les eleccions de candidats a les municipals de 2023, títol V, article 16: de totes les votacions, el qual diu que les votacions i comunicacions seran electròniques i es votarà a través de l’espai decidim.junts.com». En l’escrit, el militant sosté que «l’assemblea va continuar amb votació nominal i secreta en paperetes blanques on calia escriure Si o No».

Davant d’aquesta situació, el responsable de política municipal de l’assemblea comarcal, Alfons Casamajó, ha considerat que no es tracta d’una impugnació sinó d’una «reclamació» i ha remarcat que el reglament a què fa referència el militant a partir del qual s'hauria de fer la votació telemàtica va quedar superat per una normativa nova posterior que emana del Consell Nacional. Per això Casamajó, que ha recordat que Puigcerdà no te encara constituïda l’assemblea local, ha apuntat que «entenem que la reclamació no tindrà recorregut perquè no hi ha cap altra lectura a fer» sobre la validesa de la votació.

Resultat ajustat amb vol nul

Si be Jordi Gassió va ser el candidat escollit per vuit dels nou membres de la Comissió Municipal Territorial (CMT), a l’assemblea de Puigcerdà va guanyar molt ajustadament. Dels dotze vots emesos, sis van votar «Si» a la proposta de la CMT, és a dir a favor del candidat Jordi Gassió; cinc van votar «No» i un es va considerar nul perquè posava el nom de l’altra candidata, Carme Martí, amb el qual s’hauria pogut produir un empat.