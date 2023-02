Els mitjans i petits empresaris així com els autònoms de la Cerdanya ja tenen al seu abast un assessor digital que els pot ajudar a adaptar el negoci a les noves tecnologies i la venda en línia. El Consell Comarcal ha incorporat, de la ma de la Diputació de Girona, un tècnic expert en transformació digital en l’àmbit empresarial que atén des de la mateixa seu del Consell, a Puigcerdà, i es desplaça per la vall per assessorar personalment els empresaris.

La contractació del nou assessor públic forma part del programa de la Diputació «Accelera Pyme». Els seus responsables del Consell Comarcal han explicat que «les tasques d’assessorament personalitzat són gratuïtes i poden proporcionar solucions tecnològiques molt útils per a les empreses que tenen la intenció de potenciar l’ús d’eines digitals. El tècnic atén in situ o en línia les empreses interessades per informar-les sobre les ajudes i solucions disponibles, així com fer-los el diagnòstic de la maduresa digital del seu negoci». El programa «Accelera Pyme», amb el suport de l’Oficina Accelera Rural Girona, té una durada de dos anys. A més de l’ajuda personalitzada, el pla inclou un entorn virtual amb eines de suport als empresaris i autònoms així com un programa de xerrades i formació. Les pimes i les persones autònomes que volen utilitza el servei poden contactar-hi a través del correu accelerapime@ddgi.cat.

Des del Consell han argumentat que l’assessorament també es veu complementat amb un suport en la recerca del finançament econòmic que necessiti cada empresari per posar digitalment al dia el seu negoci: «el procés de digitalització pot requerir d’una inversió inicial. Per aquest motiu, els tècnics de l’oficina Accelera Pime Rural Girona acompanyen l’empresa en el procés de sol·licitud del Kit Digital. Es tracta d’un programa de subvencions adreçat a les pimes de fins a 49 treballadors, microempreses i persones autònomes de qualsevol sector per facilitar la implantació de solucions digitals, com la renovació o la creació d’un lloc web, la creació d’una botiga en línia, la gestió de xarxes socials o la potenciació de la ciberseguretat».

El programa està finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a través dels fons Next Generation EU, en el marc de l’Agenda España Digital 2025 i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025. La quarta mesura de l’eix d’actuació d’aquest Pla, «Digitalització bàsica per a les pimes», inclou la creació d’una xarxa d’oficines Acelera Pyme, segons han detallat des del Consell. A la Cerdanya operen unes 500 empreses la gran majoria de les quals petites i mitjanes.