El Parc Natural del Cadí-Moixeró busca voluntaris de la Cerdanya i l’Alt Urgell per participar en un projecte de recuperació de plantes de varietats agrícoles i ornamentals tradicionals. Els voluntaris prenen part de l’acció plantant als seus horts plantes tradicionals del Pirineu amb l’ajuda de l’associació local Llavors del Cadí.

El parc ha explicat que «en el marc del projecte de recuperació i divulgació de varietats agrícoles tradicionals de la Cerdanya i el nord del PN del Cadí-Moixeró, l’any 2021 es va crear l’Associació Llavors del Cadí, l’associació de varietats locals de la Cerdanya i l’Alt Urgell. Aquesta associació agrupa persones del territori amb voluntat de participar en les tasques de conservació i difusió de les varietats tradicionals recuperades i de tot el coneixement associat». Així, en els últims dos anys el Col·lectiu Eixarcolant, amb el suport del PN Cadí-Moixeró i el Consell Comarcal de la Cerdanya, ha portat a terme prospeccions etnobotàniques per recuperar llavors de varietats agrícoles i ornamentals com ara el nap de Talltendre, la col d’hivern, la carbassa del rabequet, l’escarola cabell d’àngel, la malva marinera, la violera groga i diverses varietats de mongeta, com l’afartapobres, la rènega, la perona i la de bastó. De moment ja hi ha 26 propietaris d’horts de les dues comarques que participen en el programa. Les llavors es conservaran en un banc ubicat al territori amb assessorament tècnic.