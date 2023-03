Un estudi realitzat per la Cooperativa Arada que agrupa els pobles del Parc Natural del Cadí Moixeró analitza els hàbits de compra i consum de la població local. L’objectiu de l’estudi, que formarà part d’una doctorat industrial, és saber què compra, on compra, què menja i perquè de les dues accions els habitants del Pirineu central per, així, poder dirigir els esforços en l’enfortiment de la producció i distribució local.

Des de la Cooperativa Arada Creativitat Social han remarcat que el repte de l’enquesta és «identificar la circularitat local del proveïment alimentari a través d’un cens de les activitats productives agroramaderes i forestals, de botigues alimentàries i enquestes sobre els hàbits de consum a veïns i veïnes del territori». L’enquesta es realitza en el marc del projecte Betula de «promoció local i comunitària dels pobles del Parc Natural del Cadí-Moixeró a través de la divulgació de la història social i ecològica del territori, la creació d’espais de debat i l’acompanyament a iniciatives locals», segons han explicat des de la cooperativa. El projecte es va crear l’any 2018 amb l’impuls inicial de l’ajuntament de Saldes, el Parc Natural i la mateixa cooperativa l’Arada Creativitat Social. A partir del resultat de l’enquesta, els responsables del projecte Bétula volen «quantificar la circularitat» del consum alimentari i identificar les problemàtiques locals als pobles de la Cerdanya, el Berguedà i l’Alt Urgell dins de l’àrea d’influència del Parc del Cadí Moixeró. L’estudi formarà part d’un doctorat industrial que està realitzant la cooperativa amb la Universitat de Barcelona vinculat també al projecte Betula. L’enquesta està oberta a tota la població a través de la pàgina web https://forms.gle/6HJYnVZC4isPN2ov8. Les preguntes demanen on es fa la compra habitual, quins criteris fixen aquesta compra, en quina freqüència es fa, en quines altres poblacions es completen les compres, si es participa en algun grup de consum o de compra col·lectiva, si es fa autoproducció amb horts o sembrats propis, si la compra prové de la zona del Cadí Moixeró o el sentiment d’implicació en aquest territori i els seus productes més autòctons. En aquest sentit, el qüestionari de l’enquesta te com a objectiu dibuixar el perfil dels veïns dels pobles que formen part de l’anella poblacional del Parc del Cadí per, entre d’altres aspectes, tal de reimpulsar la producció agroalimentària pròpia amb un origen local identificat així com els canals de distribució.