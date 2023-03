Junts per Cerdanya ha presentat el cartell de candidats que, per ara, ofereix en tretze dels disset municipis de la comarca a l’espera que en les pròximes setmanes pugui definir els caps de cartell dels altres quatre per ser present a tots els col·legis electorals. La presentació dels candidats, feta dimarts al vespre a Bolvir amb la presència del secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, s’ha vist esquitxada per una carta d’un grup de militants del partit que critiquen el procés de selecció dels equips electorals.

Junts per Cerdanya presenta de moment un elenc de candidats que barreja cares noves i veterans amb més o menys legislatures a l’esquena. Son Alfons Casamajó a Ger; Cristina Rotellà a Bellver de Cerdanya;Ramon Chia a Fontanals, Josep Mendo a Guils; Joan Bertran a All;Elies Nova a Llívia; Jordi Gassió a Puigcerdà; Maria Sans a Urús; Eduard Isern a Meranges;Glòria Rigola a Alp; Isidre Chia a Bolvir; Xavi Picas a Prats i Sampsor i Albert Maurell a Prullans. La formació és en vies de tancar els equips a Riu de Cerdanya, Das, Martinet i Lles.

El responsable de política municipal del partit, Alfons Casamajó, ha remarcat que per l’equip comarcal «el balanç és molt positiu; a falta dels quatre municipis que ens falten i que encara hi estem treballant, estem molt contents; es tracta de candidatures com a candidatures molt barrejades, amb algunes que són molt fresques i noves, altres completament continuistes i altres en les que s’ha fet un mix». Pel que fa a les opcions del partit i la possibilitat de mantenir el rol històric del sector convergent i postconvergent en uns anys en els quals ERC ha anat guanyant pes, Casamajó ha apuntat que «crec que si, podrem mantenir l’hegemonia del partit perquè estem fent una bona feina i hem creat un bon equip a nivell comarcal». Junts va guanyar el 2019 en deu municipis, en sis va guanyar ERC i en un Endavant Cerdanya.

En paral·lel a la presentació de candidats, un grup de militants i simpatitzants del partit a la comarca ha emès un comunicat de crítica a la formació tant a nivell organitzatiu com ideològic. Així, en la carta, els dissidents apunten que el partit «ha estat envaït i parasitat per persones que sovint ja tenien o havien tingut càrrecs o responsabilitats polítiques i que el seu interès i objectiu de veritat és continuar tenint-los o obtenir-los». En aquesta línia, la crítica hi afegeix que «ha renunciat a ser un partit participatiu i viu on es respecten les normes, reglaments i l’ideari, per convertir-se en un partit on no es permet als afiliats votar ni tan sols opinar». Pel que fa al tarannà sobiranista, els dissidents apunten que «Junts de Cerdanya de manera desitjada per la cúpula comarcal, i sense que el partit els hi esmeni la pàgina, ja no és un partit independentista en els fets, ho és només de paraula...». Des d’aquest sector han assegurat que són una vintena els afiliats que han plegat.

Sobre aquest afer, Alfons Casamajó ha tret ferro a la situació: «som un partit independentista, més que ningú;del que es tracta al final és de si m’agrada el candidat del meu poble o no m’agrada... Ens hem trobat en situacions complicades amb municipis amb més d’un candidat, però amb reunions i feina ho hem resolt arribant a un punt en comú». Casamajó ha reconegut que «hi ha hagut alguna baixa; en el grup que han estat quatre.»