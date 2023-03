L’Ajuntament de Prats i Sansor ha iniciat el projecte de reforma i ampliació de la casa consistorial, el qual permetrà l’ens doblar l’espai, modernitzar-lo i adaptar-lo a l’accés per a persones amb mobilitat reduïda. A fi efecte de no aturar l’activitat administrativa i de gestió pública, l’Ajuntament ha traslladat temporalment les oficines.

Les obres de remodelació de l’edifici consistorial li permetran tenir espais habituals en els ajuntaments com ara un despatx específic per a l’alcalde i un per atendre amb privadesa els usuaris que el visiten. Igualment, el projecte inclou la instal·lació d’un ascensor, per la construcció del qual ha estat necessari el replantejament global dels espais interiors. Això permetrà crear tres despatxos al primer pis i incorporar el segon pis, que havia albergat el pis del mestre i fins ara no s’utilitzava. En aquest espai s’hi ubicarà l’Arxiu Municipal, que ara és a l’edifici proper de l’escola, i una sala d’actes. Mentre duren les obres, que tenen un termini d’execució de mig any, les oficines de l’Ajuntament han quedat instal·lades a l’edifici conegut com «La Fàbrica», a l’antiga fusteria Teixidor. El projecte té un pressupost inicial estimat en uns 175.000 euros amb una aportació de la Generalitat de 135.000 euros. Les obres s’han iniciat finalment després que el concurs per adjudicar-les quedés desert dues vegades a causa de la crisi de subministraments i el seu encariment.