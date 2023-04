Després de potenciar sobretot el turisme cultural i esportiu a través de nous equipaments i competicions, l’Ajuntament de Puigcerdà ha ofert ara un nou producte destinat a potenciar el turisme de caire familiar. Es tracta d’un joc que, amb el cavall Pirinenc Català tradicionalment anomenat Hispà bretó, planteja a les famílies fer un recorregut per la vila amb els infants com a protagonistes.

El nou joc es diu Els Bretons de Puigcerdà i proposa un recorregut amb descobertes i proves pels entorns més emblemàtics de la capital cerdana com ara les principals places del nucli històric, l’estany i el parc Shierbeck, l’estació de Renfe on arriba el Transpirinenc o la pista de gel on juga l’equip d’hoquei, una de les insígnies de la vila. L’itinerari el formen catorze parades al final del qual les famílies que el completen reben de record una parella de cavalls, un altre dels símbols de Puigcerdà. Des de l’àrea de Turisme han argumentat que la iniciativa neix del fet que les famílies i també els infants mitjançant grups de colònies són un dels principals blocs de visitants que arriben a Puigcerdà i que, en canvi, no hi havia un producte específic perquè aquest tipus de turisme conegués la vila sota la seva òptica. Per tal de fer la visita amb el joc, les famílies han de demanar el mapa amb les instruccions a les oficines de turisme de l’Ajuntament, a la plaça Santa Maria, o a la del Conselll Comarcal, a l’entrada de la vila per l’accés d’Alp. Completat el recorregut amb els requeriments que trobaran en cada un dels catorze punts, a les mateixes oficines de turisme obtindran el record, disseny de l’il·lustrador local Marc Monés. En els plafons instal·lats al llarg de l’itinerari, el consistori també hi ha inserit a través de codis QR informació complementària tant històrica com d’agenda.

El cavall Pirinenc Català, o Hispà bretó en la seva denominació històrica, és un dels elements característics de Puigcerdà i la Cerdanya fins al punt que la Fira del Cavall és la cita que més visitants atreu fora de l’esquí i la silueta del cap de cavall del mirador de la plaça de l’Ajuntament de Puigcerdà és una de les més fotografiades.