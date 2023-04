El guardó del Cerdà de l’Any que premiarà l’entitat o persona que més es destaqui en la promoció i la cultura local d’aquest 2023, el qual s’entregarà l’any que ve, inclourà per primera vegada una nova categoria, precisament per facilitar les mateixes opcions tant a les entitats com a les persones candidates a títol individual.

En l’edició 38 del guardó que s’entregarà l’any que ve sobre l’anàlisi de l’any en curs, el premi del Cerdà de l’Any, instaurat el 1985, estrenarà un format amb dues categories. La raó de la creació de les categories específiques per a persones i entitats es deu al fet que des que es fa el procés de designació del Cerdà de l’Any a través de votació popular s’ha evidenciat que les entitats tenen molt avantatge pel fet que els seus membres són cridats a votar en bloc. Això deixa els aspirants individuals amb poques opcions i, en canvi, situa en clar avantatge les entitats amb més components, més enllà de la trajectòria de la seva activitat. Tant és així que dels últims deu guardons d’entre els anys 2012 al 2021, set premis han estat per a entitats, Grup de Recerca, Cos de Bombers Voluntaris de Puigcerdà, Associació Àliga, Carnestoltes de Bellver, Xicolaters de Palau, Club Poliesportiu Puigcerdà i Trobada d’Acordionistes de la Molina, i tres per a persones individuals, Monique Guerrero, Germain Malé i Mercè Marty. L’últim premiat individual de la Baixa Cerdanya, on l’associacionisme no té el pes que té a l’Alta Cerdanya, és Kilian Jornet, l’any 2010.

Gala de l’any 2022 el diumenge 30

En l’edició d’aquest any per premiar el Cerdà de l’Any 22, l’Institut d’Estudis Ceretans ja ha convocat la gala d’entrega del guardó per al diumenge 30 d’abril a Angostrina. En la cerimònia es donarà a conèixer un guanyador que sortirà dels tres finalistes ja designats: són el Cor Transfronterer de Cerdanya, el músic i activista cultural Pep Lizandra i l’Associació dels concursos de gossos de pastor d’Oceja. El termini per votar s’ha obert fins al dia 20 d’abril de manera telemàtica a través del portal web de l’entitat, www.ie ceretans.org, o presencialment als ajuntaments de la vall.