L’activista cultural i músic Josep Lizandra ha estat distingit per l’Institut d’Estudis Ceretans amb el guardó Cerdà de l’Any 2022 per la seva trajectòria com a divulgador del repertori tradicional i les danses del Pirineu.

Lizandra, conegut com a Pep Lizandra, s’ha acabat imposant en la fase final del procés de designació del premi als altres dos finalistes, el Cor Transfronterer de Cerdanya i l’Associació de Concursos de Gossos de Pastors d’Oceja. Pep Lizandra i Micó va néixer a Barcelona l’any 1955 i des de petit pujava a Músser, on es va quedar a viure després de casar-se amb una noia del poble. Durant 25 anys va fer de formatger per, a partir de l’any 2007, passar a dedicar-se exclusivament a la música. Segons han explicat des del mateix Institut d’Estudis Ceretans, el premiat ha completat la formació com expert en danses tradicionals del Pirineu amb la d’altres països cm ara Bulgària i Rumania. També va fer diferents cursos a França amb l’Atelier de la danse populaire. En aquest sentit, l’IEC apunta que «avui és un referent de la música tradicional del Pirineu i un gran dinamitzador cultural;va donar classes voluntàries d’acordió a l’ escola de Montellà i a partir d’aquí s’hi van afegir altres músics per anar agafant força» per crear finalment l’Escola Folk del Pirineu. Igualment, el nou Cerdà de l’Any és l’impulsor de l’Associació de Dones acordionistes i percussionistes del Pirineu, Diàdona. Alhora, és organitzador i creador de tallers de danses i cançons i construcció d’instruments, dirigeix assajos i cantades, i ha esdevingut clau en la creació d’algunes formacions musicals com ara la Principal del Baridà, Cobla del Comú d’Andorra, Cobla Cadí, Escamot Tamarro o la Sonsoni. En altres àmbits, Lizandra va ser regidor i alcalde del Municipi de Lles de Cerdanya, cap del nuclic de Músser, i va formar l’associació Aglans de Freixe. Des de l’IEC hi han afegit que «la seva passió per la música tradicional i les danses de ben jove va fer que treballés per la recuperació de danses amb objectiu de fer-les vives i pròpies per la gent del territori i que fossin part d’integració i de socialització.

L’acte de nomenament s’ha celebrat aquest any a Angustrina en una cerimònia que, a més de donar el resultats de les votacions del jurat, ha comptat amb parlaments de les autoritats comarcals i locals, així com un recital de poemes del Jordi Pere Cerdà per part del Ramon Solà i la Dominique Garnier, i l’acompanyament musical del cor Cerdanya Canta, dirigit per la Carme Ramon i amb el Nicolàs Licciardi al piano.

En la pròxima edició del Cerdà de l’Any, la que l’any que ve premiarà la promoció de la comarca en l’actual, l’IEC estrenarà una categoria per, exclusivament persones físiques. D’aquesta manera el concurs i el procés de votacions donarà les mateixes opcions a les entitats i als veïns.