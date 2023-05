La Federació de Raça Bruna dels Pirineus prepara per aquest cap de setmana a Bolvir el concurs nacional més gran que ha organitzat mai, amb l’espai firal més ample i el major número de caps de bestiar que han competit en les setze edicions anteriors. El recinte firal, situat a la zona del poliesportiu, rebrà entre aquest divendres i diumenge els 160 millors exemplars de raça bruna del país.

L’organització d’una fira que creix en metes quadrats, 1.800 en un entorn obert amb dues carpes i un mercat, és possible al bon moment que viu la ramaderia bovina del Pirineu i el país. En aquest sentit, la ramaderia cerdana passa també per un bon moment amb bons resultats als compionats comarcals i acollint per segon any consecutiu el certamen nacional. El gerent de la Federació, Martí Orriols, ha explicat que «estem molt contents, la gent te interès en participar, l’Ajuntament en col·laborar i la unió ha fet que poguem organitzar un concurs més gran;hi tindrem uns 160 caps de bestiar que venen de tot el Pirineu des de la Vall d’Aran fins a l’Empordà i també de les comarques del Prepirineu. Altres anys en teníem entre 100 i 120». Orriols ha remarcat que aquest bon moment de la raça es viu a pesar de la incertesa que pateix el sector a causa de la sequera, la qual dificulta l’engreix dels animals. Per la seva banda, l’alcalde de Bolvir, Isidre Chia, s’ha mostrat satisfet d’acollir el certamen i ha remarcat la importància del sector primari a la Cerdanya.

El programa del concurs ha previst per aquest divendres l’entrada del bestiar per tal que quedi exposat durant tot el dissabte, entre el qual també hi haurà els representants més destacats de la Cerdanya. Diumenge a partir de les onze del matí s’hi celebrarà el concurs nacional amb l’eliminatòria de les categories de vedells i braves. A partir de la una del migdia es faran les explicacions dels jutges i el lliurament dels premis a totes les categories.

El concurs es complementarà amb una fira de productes agroalimentaris de la Cerdanya i el Pirineu així com un espai de venda també d’eines agrícoles i ramaderes.