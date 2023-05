Quin és el seu lloc preferit de Puigcerdà? La plaça Santa Maria

uQuè eliminaria ara mateix de Puigcerdà si tingués una vareta màgica? L’actual casal d’avis i els sotracs dels carrers

uI què hi portaria d’algun altre lloc? Un bon poliesportiu com per exemple el que vaig veure fa poc a Vilassar de Dalt

uA quin polític actual o històric li agradaria assemblar-se? El president Montilla.

uQuin personatge triaria eliminar de la història si pogués? Adolf Hitler.

uCatalunya serà independent? Triï: Aviat, algun dia, mai, en un somni, en un malson, qui sap? Jo espero que mai.

uCreu en alguna cosa que no pugui veure? Si, en el més enllà.

uVeu sovint alguna cosa que li costa de creure? Si, moltes injustícies que veiem als mitjans.

uLa pel·lícula o sèrie que no es cansaria de veure? Dirty Dancing, l’altre dia la vaig tornar a veure

uEl llibre que no es cansaria de llegir? El Lazarillo de Tormes, m’agrada llegir-lo de tant en tant

uEl disc que sempre vol tornar a escoltar? Probablement un de Mecano

uDéu existeix? Potser no el que ens ven l’església però si, Déu existeix.

uDos mil euros és un sou modest, bo o molt bo? El mínim que hauria de tenir tothom per tal com està el nivell de vida.

uEl millor viatge que ha fet? A Huelva, amb la meva filla.

uEl que més li agradaria fer? Un bon creuer.

uEl seu lloc preferit per anar amb els seus fills? Mentre sigui amb la meva filla, tant m’és el lloc.

uEl seu lloc preferit per anar amb la seva parella? Venència.

uEl seu lloc preferit per estar sol? El cementiri.

uQuan va escriure l’últim tuit? No tinc twitter

uPuja fotos a Instagram? De quines? Quan? No en pujo gaires però de tant en tant de records familiars. Si més no perquè quedi el record.

uQuè va fer les últimes vacances? Ja no ho recordo. Alguna sortida de gegants.

uL’última vegada que es va enfadar molt, per què va ser? Ahir mateix, a casa, per qüestions domèstiques.

uI l’última que va plorar? També ahir. Era l’aniversari de la filla i abans de donar-li el regal ens en va fer un a nosaltres.

uUn lema per viure la vida. S’ha de viure el moment