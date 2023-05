El Comitè d’Usuaris del Tren Groc ha engegat una campanya a tota la Cerdanya per reclamar al Govern de la regió d’Occitània que converteixi la línia del popular «Canari» en una línia de transport quotidià pels veïns de la comarca i el Conflent. La campanya te com a fita una trobada del mateix comitè amb la presidenta d’Occitània, Carole Delga, la primera setmana de juliol.

El Comitè d’Usuaris ha obert una campanya en dues direccions. D’una banda una recollida de signatures, tant físicament a través de fulls repartits per la vall com a través de mitjans digitals, i de l’altra fent una crida a les entitats i representants polítics locals. Els membres del Comitè d’Usuaris del Tren Groc volen que els alcaldes i representants institucionals de la Cerdanya visualitzin davant el Govern occità la voluntat del territori que la línia sigui quelcom més que un atractiu turístic. La campanya ha llançat un missatge a la Cerdanya alertant que «el Tren Groc us necessita una vegada més. Instem la regió que per fi obtingui de la SNCF el compliment dels seus compromisos;Malgrat els treballs assumits en el 80% per Occitània, el servei d’aquesta línia històrica no millora gaire pels usuaris de dia a dia. Massa lent, massa car, sense o amb poques correspondències...» Des del Comitè han apuntat que les demandes s’han convertit en «una lletania reclamada moltes vegades tant pels usuaris com pels agents econòmics dels 66 municipis del Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans». Els usuaris avisen que amb l’actual format, el comboi és poc més que una atracció de fira o tren aïllat de la xarxa en comptes d’integrar-se a la ferroviària de Perpinyà i Tolosa des de Vilafranca de Conflent i Enveig. En les primeres setmanes de campanya el Comitè ja ha recollit unes 700 signatures en format paper i unes 250 en format digital.

En els últims anys la línia del Tren Groc ha rebut una inversió de 14 milions d’euros que han servit per renovar parts del recorregut. Amb tot, un estudi fixa en 150 milions la inversió necessària per modernitzar i convertir el comboi en un transport públic diari.