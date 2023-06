Gassió estrena una rutina política que compaginarà amb la mèdica

El nou alcalde de Puigcerdà, Jordi Gassió, ha entrat aquest dilluns a l’ajuntament a quarts de deu del matí després de passar per la seu de la Policia Local per resoldre tràmits legals com ara l’activació del certificat digital del DNI. A la casa gran ha anat a saludar els departaments per presentar-se als treballadors i «encara aterrant» ha ocupat el que serà el seu nou despatx, a la primera planta de l’edifici amb sortida a la balconada de la plaça.

Gassió compaginarà la feina com a alcalde amb la de traumatòleg a l’Hospital de Cerdanya, ocupació a temps complet que no deixarà, de manera que generalment al matí operarà pacients a la sala d’intervencions amb la bata i la mascareta i a la tarda dirigirà l’Ajuntament. Si be el diumenge ja va haver d’actuar com a batlle per resoldre un parell de situacions menors a la vila amb els geganters i per demanar a la Policia Local que resolgués una incidència, les primeres reunions de coneixença d’aquesta estrena han estat ja avui, dilluns, amb departaments del consistori com ara el de Secretaria, el de Turisme o la Fundació Hospital de Puigcerdà, que també presideix com a primer càrrec institucional del municipi. Al final del matí Gassió, entre les moltes signatures que ha hagut de fer, n'ha rubricat una per convocar el primer ple municipal, el que ha de fixar les meses per a les eleccions del dia 23 de juliol. Entre tant també ha demanat a la brigada que anés a l’antic escorxador per tal de començar el projecte d’adequació de l’espai per a les colles que fan carrosses a la Festa de l’Estany i altres usos culturals.

A la tarda el nou alcalde ha rebut la resta dels set membres del govern amb els dos partits, Junts per Puigcerdà i Futur per Puigcerdà, per començar a definir el cartipàs municipal, que vol tenir dissenyat aquesta setmana. En principi Francesc Armengol no tindrà despatx perquè en tant que primer tinent d’alcalde se seguirà el fet fins ara i, doncs, tindrà el despatx de l’alcalde d’aquí a dos anys: «encara no n’hem parlat però no farem res nou com ara crear una vicealcaldia, senzillament quan ell sigui alcalde jo seré el primer tinent d’alcalde, un càrrec que fins ara no ha tingut despatx propi a Puigcerdà».

Pel que fa a les sensacions viscudes, Gassió ha explicat que «encara estem tots aterrant, no ens ho acabem de creure; tot és nou, una rutina nova i, ja des de diumenge, sento emocions noves, tractant els grans temes de la vila però també les petites coses que s’han de resoldre i com que encara no estem organitzats em busquen a mi. Ara quan cadascú tingui la seva àrea ja serà diferent. Però m’he sentit content de poder solucionar ja els primers problemes».