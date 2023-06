Jordi Gassió (Sabadell, 1958) serà alcalde de Puigcerdà durant dos anys després que el seu partit, JuntsxCat, hagi arribat a un acord amb Futur per Puigcerdà. El metge de professió, parla de la seva arribada al consistori, de la relació amb els altres partits i dels reptes que té el municipi de cara a aquest mandat.

Com porta els primers dies com a alcalde de Puigcerdà?

Encara aterrant. Aquesta setmana ha sigut una setmana de molta feina, d'agafar informació, d'entendre com està tot a l'Ajuntament. També estem fent les coses més urgents. I l'altra cosa que ens queda per fer és acabar de confeccionar el cartipàs per veure com organitzem el govern d'aquest Ajuntament.

Podem avançar alguna cosa de quin serà el cartipàs?

Encara no està definit del tot. De fet després d’aquesta entrevista (ahir) tenim una altra reunió per acabar de mirar-ho i després volem parlar amb l'equip d'Esquerra perquè siguin els primers en saber-ho. Després ja convocarem el ple, que ens agradaria que fos aquesta setmana.

Parlant de les eleccions, no va guanyar per un resultat molt just. Li va sorprendre?

En unes eleccions no saps mai què passarà. Va ser molt just però també era previsible que hi hagués aquesta divisió, llavors no ens va sorprendre gens. Quedar com la segona força més votada, amb 15 vots de diferència respecte a la primera, ens va deixar molt contents. Hauríem quedat més contents si els primers haguéssim sigut nosaltres, però això no treu l'alegria d'haver aconseguit pràcticament un empat tècnic.

Perquè vau decidir pactar amb Futur per Puigcerdà i no amb Esquerra, que va ser el partit que va guanyar les eleccions?

Nosaltres seguint sempre el criteri de respectar la llista més votada, amb els primers que vam anar a parlar va ser amb Esquerra, però el pacte no va ser possible. Nosaltres demanàvem que el govern fos equitatiu i que es partís l’alcaldia en dos anys per cada grup tenint en compte els resultats de les eleccions, amb només 15 vots de diferència, però Esquerra no ho va acceptar. Aquest va ser l’escull de la negociació.

Llavors com va anar la negociació amb Futur? Va ser fàcil arribar a una entesa?

Molt fàcil, la veritat. Vam acceptar que el resultat deia que el govern havia de ser equitatiu i llavors vam començar a tocar tots els punts programàtics. Les prioritats que teníem de programa eren les mateixes, els punts programàtics també, i la relació amb les persones que formaven el grup de Futur era excel·lent. Vam veure que sumàvem i vam decidir no fer una coalició de dos partits, sinó fer una coalició de vuit persones.

Agafa el relleu d’Albert Piñeira, que va governar durant tres mandats amb majoria absoluta. Suposa una pressió afegida?

La pressió ja és la que és pel simple fet de ser alcalde. Albert Piñeira ha sigut un gran alcalde, és una persona molt capaç i amb una dedicació molt forta pel poble. Haig de pensar que ha fet moltes coses ben fetes i també altres no tan ben fetes, com segur que també ens passarà a nosaltres. Però seguirem impulsant tot el que creiem que ha fet bé i intentarem canviar el que no ha fet tan bé.

En campanya va dir que no éreu una candidatura continuista. Quins canvis podrà notar la població de Puigcerdà?

Encara que tots vinguem d'un mateix sector, no som les mateixes persones que l'equip de govern anterior. Només canviant les persones aquesta continuïtat ja queda una mica en entredit. Tenim idees noves, maneres de fer diferents, i per això no farem exactament el mateix que s'estava fent ni amb les mateixes visions.

Com espera que sigui l’oposició d’Esquerra a l’Ajuntament?

No ho sé. Espero que sigui una oposició que realment vigili el govern i ens digui en què ens podem equivocar i que per altra banda ens ajudi o nosaltres els ajudem amb totes les iniciatives que siguin bones pel poble.

Perquè heu decidit que vostè comenci com a alcalde els dos primers anys?

A mi em feia il·lusió ser alcalde ara i ens vam posar d'acord de seguida, però no és per res en concret. Podria haver sigut al revés sense cap mena de problema.

Un dels principals problemes de Puigcerdà és la manca d’habitatge. La solució passa per fer més pisos o s’han de regular els lloguers?

És molt difícil i no és un problema només de Puigcerdà, és un problema pràcticament a nivell de Catalunya. Estem fent un anàlisi molt intens i molt profund de quines solucions hi poden haver. Un dels temes és poder acabar els pisos de protecció oficial, que ens donaran un respir però no solucionaria el problema. Per això s'ha de fer una planificació més en futur i veure de quina manera es pot fer.

Durant la campanya també es va parlar de la seguretat. És un tema que preocupa?

Sí. S'ha d'intentar dotar la policia local dels efectius que actualment no té pels motius que siguin. Un altre tema és la videovigilància per tal que, si tu no tens personal per estar a tot arreu, puguis veure si passa alguna cosa.

Un altre tema també és la brutícia. És Puigcerdà un municipi brut?

Sí. De fet és el primer bolet que ens hem trobat. Fa uns dies s’han posat contenidors nous i és un tema que desconeixíem. El problema és que no donen a l’abast. Ho hem d’endreçar i veure com ho podem solucionar. Per altra banda, s’ha de fer molta pedagogia a la gent perquè alguns ho continuen posant tot a la mateixa bossa. Això s’ha de canviar. Un contenidor de rebuig no hauria de quedar ple com està passant ara.

Com compaginarà la seva tasca com a alcalde amb la seva feina a l’hospital?

Jo seguiré treballant a l'hospital perquè m'agrada molt i si ara jo plego, amb l'edat que tinc, ja no tornaré a fer-ho més. Ja estem estudiant la manera de compatibilitzar les dues feines. Una manera, que és la més important, és que a l’Ajuntament hem fet un equip que descarregarà de molta feina a l'alcalde. Però sí que he deixat la Fundació Hospital de Puigcerdà.

Continuarà sent president del Club Gel Puigcerdà?

La setmana passada vam fer una reunió en la que vaig presentar la dimissió. Llavors ara s'ha de fer tot el procés de canvi de president i jo hi seré fins que finalitzi el procés. Llavors em retiraré definitivament.