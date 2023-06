La Cerdanya i la Seu d'Urgell són dos dels destins preferits per fer turisme rural a Espanya. Així es desprén d'una enquesta realitzada per EscapadaRural, una plataforma digital especialitzada en turisme rural que compta amb més de 20.000 allotjaments rurals a Espanya i Portugal a més de 1.000 usuaris de la plataforma.

Els destins més repetits pels enquestats, però, no es troben a Catalunya. Es tracta de Llanes (Asturias), Jaca (Huesca), Comillas (Cantabria) i Setenil de las Bodegas (Cádiz). Si ens centrem en el Principat, la Cerdanya i Puigcerdà van ser els dos llocs més escollits malgrat tractar-se de ser comarca i capital. Els segueixen Esterri d'Àneu, la Vall d'Aran i en cinquena posició hi trobem la Seu d'Urgell.

També hi ha representació de la Catalunya Central entre els 100 municipis preferits d'Espanya. En aquest sentit hi apareixen també Berga, Solsona i Cardona, però amb menys representació. Catalunya és la comunitat autònoma amb més municipis a la llista, una vintena en total, seguida de Cantàbria. Tot i això, a nivell de vots i classificat per províncies, les preferides per fer turisme rural aquest estiu són Astúries (18%), Cantàbria (7%), Osca (7%), La Corunya (6%) i Girona (4%).

De les dades d'aquesta enquesta també se'n desprèn que la majoria de viatgers que faran turisme rural aquest estiu faran 1 escapada (54%) o 2 escapades (35%) entre el juliol i l'agost; i per al 69% d'aquestes persones, la pràctica del turisme rural seran les principals vacances d'aquest estiu. Pel que fa a la durada d'aquestes escapades, serà principalment de 6 o més nits (31%) o bé per a períodes més curts de 3 nits (22%) o 2 nits (17%).

L´estiu és època de vacances en família. Així ho confirma el 47% de viatgers que faran turisme rural aquest estiu, encara que un 38% realitzarà les escapades en parella.

Poder fer activitats de muntanya, com ara senderisme o excursions, és el principal motiu (34%) d'elecció del turisme rural per gaudir d'aquesta època de descans estival; encara que la relaxació, la desconnexió i la tranquil·litat que aporta aquest tipus de turisme també és molt valorada (27%).

I pels moments de descans, les característiques imprescindibles que els viatgers demanen que tingui el seu allotjament rural són: jardí (73%), piscina (67%) i aire condicionat (45%). En menor mesura, el 38% volen que la casa rural ofereixi servei de menjars i disposi de barbacoa (33%).