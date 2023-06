El Rotary Club de La Cerdanya va inaugurar oficialment les seves activitats aquest diumenge amb un acte d'estrena celebrat al restaurant Schierbeck de l'Hotel Villa Paulita de Puigcerdà. Durant l'acte, tots els membres de la nova entitat van prendre el compromís de promoure el servei comunitari, l'amistat i la col·laboració per afrontar reptes locals i globals. El president de l'entitat és David Vázquez Batista.

Durant la cerimònia del tall de la cinta, en què hi van participar clubs rotaris veïns com els d'Andorra, Berga o Manresa, Vázquez va destacar la importància d'enfortir els vincles entre els socis del club, així com amb altres clubs rotaris. A més, el mestre de cerimònies va destacar la importància de col·laborar per generar un impacte positiu i sostenible a la Cerdanya i els seus voltants.