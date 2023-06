El canvi de contenidors a Puigcerdà genera acumulació de deixalles al municipi

El nou govern de Puigcerdà liderat per Jordi Gassió s'ha trobat amb un problema just entrar al consistori. La renovació del parc de contenidors engegat per l'anterior govern que es va fer efectiu fa només dues setmanes, abans que entomessin el càrrec els nous regidors, ha fet que el nou material no doni a l'abast amb totes les deixalles que es generen al municipi i ha provocat que quedin residus acumulats als punts de recollida. El problema s'agreuja pel fet que la licitació del contracte que ha d'engegar el porta a porta pels comerços del municipi ha quedat encallat després que s'hagin presentat dos recursos des que va sortir a concurs.

"Els nous contenidors tenen una boca molt petita perquè està pensat per fer recollida selectiva", ha explicat Nerea Espada, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Puigcerdà. Per evitar l'acumulació de deixalles, doncs, és necessari que els ciutadans facin una bola selecció de residus, però tot i així no és suficient ja que també s'hi estan llançant els residus dels comerços, que s'han de gestionar a part. En aquest sentit, l'anterior govern va licitar un nou contracte de recollida de residus que incorporava un sistema porta a porta destinat als comerços del municipi i que havia d'anar de la mà de la instal·lació dels nous contenidors. Però durant el procés s'han presentat dos recursos diferents que han encallat l'adjudicació del contracte. Això fa que els comerços, que generen moltes més deixalles que els particulars, tinguin problemes per encabir-les en els nous contenidors, que tenen boques més petites.

"Els escombriaires destinen més temps a recollir les deixalles del terra que a fer el servei habitual", explica la tècnica. Per trobar una solució temporal a aquesta problemàtica, especialment de cara a aquest estiu, el govern municipal ha optat per doblar la presència de contenidors nous en punts clau o mantenir contenidors vells per evitar que s'hi acumulin deixalles. Això s'ha dut a terme sobretot a les zones més cèntriques, on hi ha més comerços.