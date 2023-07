L’Ajuntament de Bolvir ha convertit l’antiga rectoria de Talltorta, un poble situat a la ribera del Segre que forma part del seu terme municipal, en un nou espai de turisme cultural.

El nou centre d’interpretació permet als visitants conèixer com era la vida d’un rector a la Cerdanya rural i, alhora, descobrir les pintures barroques que decoren l’església contigua de Sant Climent, excepcionals a la Cerdanya per trobar-se enmig d’un entorn dominat per l’estil romànic. La rectoria ha reobert després d’un procés de rehabilitació i museïtzació, que ha tingut un pressupost de 400.000 euros, dels quals el 70% els han aportat els fons europeus Feder per al desenvolupament de zones rurals. La visita proposa un recorregut per les sales que reprodueixen la vida quotidiana de la rectoria i, alhora, un contingut audiovisual amb escenes teatralitzades, com ara una explicació del capellà sobre la seva vida i paper en la comunitat local i una conversa entre el mateix rector i el bisbe d’Urgell. La rectoria també ofereix al visitant un espai d’informació sobre les pintures barroques que després pot contemplar a l’església a través d’una sala que reprodueix l’estudi del pintor. D’aquesta manera, el visitant descobreix amb el conjunt de l’itinerari l’oposició del mateix bisbe al contingut dels murals barrocs, raó per la qual es van tapar. Les visites a la rectoria i l’església de Sant Climent es poden activar a la demanda.

El projecte de recuperació de la rectoria de Tallorta preveu encara una última fase d’obres que consistirà en la rehabilitació de la planta superior, on s’hi farà un nou espai museïtzat amb sistemes d’audioguiatge.