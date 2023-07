La Universitat d'Estiu Ramon Llull de Puigcerdà i el Museu de Llívia col·laboraran per primera vegada per desenvolupar un curs sobre els efectes i la influència de la guerra entre Espanya i França l'any 1659 a la Cerdanya. El curs, anomenat "La Pau dels Pirineus (1659): un llarg conflicte internacional i la seva repercussió sobre la Cerdanya", està dividit en dues parts. La primera es desenvoluparà a una de les aules de l'Institut Pere Borrell, de Puigcerdà. La segona part timdrà com a escenaris el Museu de Llívia i les fites frontereres que hi ha en el territori llivienc –dimecres, 12 de juliol-.

"És la primera vegada que col·laborem amb la universitat d’estiu. El museu acollirà els alumnes inscrits al curs i des d'aquest servei els oferirem una visita guiada. Després, acabarem la visita a l'exterior i portarem els participants a fer un recorregut per les fites, de la 14 a la 21", explica el director del servei, Gerard Cunill. "A cadascuna d'elles hi detallarem una història, un fet o una anècdota. En aquest sentit, també es parlarà dels tractats de Baiona i la delimitació de la frontera", revela Cunill. Aquesta serà una activitat que es farà conjuntament amb el director del curs de la universitat d’estiu, el doctor puigcerdanenc, Xavier Gil i Pujol. El curs és de 8 hores. Com detalla el programa, "la Pau dels Pirineus de 1659 va posar fi a una llarga guerra entre França i Espanya, iniciada el 1635, i va comportar la redistribució d'alguns dominis entre els dos contendents. França va retenir el Rosselló i una part de la Cerdanya, causant, doncs, la divisió de la comarca. El traçat de la frontera va ser ratificat per mitjà dels acords de Baiona de 1856-1868, que van establir les fites que el marquen, així com les corresponents a l'enclavament de Llívia". El periodista Enric Calpena serà l'encarregat de l'acte inaugural. Serà el dia 10, a les 20.15 h, a la sala d'actes del Museu Cerdà, amb la conferència "El cansament del món: mil·lenarisme en l'alta edat mitjana i en l'actualitat", amb entrada lliure. També hi haurà l'actuació de la Coral de la Capella de Santa Maria de Puigcerdà. La Universitat d'Estiu Ramon Llull de Puigcerdà, que enguany se celebra del 10 al 14 de juiol, està organitzada per l'AUCer —una institució sense ànim de lucre, formada l'any 1999, que té com a finalitat l'organització d'activitats, principalment, educatives, entre altres— i que compta amb la participació de desenes de voluntaris, principalment veïns de la Cerdanya. Enguany, la universitat d'estiu ofereix fins a 25 propostes entre cursos i activitats.