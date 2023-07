Turisme Seu ha iniciat aquest mes de juliol una campanya publicitària per promocionar la Seu d’Urgell al metro de Barcelona que s’allargarà fins al mes de desembre.

La campanya es porta a terme a la parada de metro de Sants de la línia 3. Els usuaris d’aquest transport públic metropolità hi poden trobar una fotografia de grans dimensions amb el lema «Et sorprendrem», acompanyat d’un codi QR que es pot escanejar per saber la proposta turística que ofereix. El cartell no ofereix cap informació escrita, de manera que els curiosos han d’escanejar el codi si en volen saber més contingut. Els responsables de la campanya han triat aquesta línia de metro perquè és la que enllaça amb l’estació de tren de Sants, origen i destí de molts turistes tant nacionals com estrangers.