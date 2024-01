El col·lectiu d’usuaris de la línia de tren R3 «Perquè no ens fotin el tren» que treballar per la modernització d’aquesta línia a les comarques de Cerdanya, Ripollès i Osona, principalment, ha denunciat que la integració tarifària del transport públic de l’Alt Pirineu i Aran i el Solsonès no hagi inclòs el tram de les estacions de la Molina, Urtx-Alp, Puigcerdà i la Tor de Querol-Enveig. Des del col·lectiu han argumentat que «malgrat que es tracti d’un petit segment de la línia, des del col·lectiu es considera important incloure els serveis de tren al sistema tarifari integrat pel paper que pot desenvolupar el tren en la mobilitat interna de la comarca, i per promoure la seva intermodalitat amb les diverses línies d’autobús que sí que s’hi ha inclòs. En definitiva, en la implementació d’un sistema tarifari integrat, cal que s’hi integri tot el conjunt de l’oferta de transport públic, i en cap cas deixar-ne al marge el mode ferroviari, que és el que més capacitat de transport té». Els portaveus de l’entitat han remarcat que «reivindiquem que l’R3, a la Cerdanya, no quedi al marge de la integració de l’Alt Pirineu a l’ATM de Lleida i tampoc ho faci al Ripollès, quan aquesta comarca quedi plenament integrada als sistemes tarifaris de l’ATM de Barcelona i de Girona, tal com la Generalitat té previst per a aquest 2024» i «lamentem que el departament de Territori no hagi respost a la petició, malgrat haver-la formulat des del col·lectiu». L’entitat defensa una integració nacional.