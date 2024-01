Les demandes per ajudes Leader a la Cerdanya i l’Alt Urgell s’han disparat en la última convocatòria, tancada aquest mes de gener, amb un increment del 50%. En aquesta edició del programa de suport a nous projectes econòmics s’hi han presentat 37 sol·licitduds, una xifra que suposa dotze més que els 25 i 23 que va registrar l’any passat i l’anterior el Consorci Alt Urgell Cerdanya que els gestiona. Des d’aquest organisme han apuntat que entre les raons de l’increment hi ha la reactivació de l’economia local.

El programa d’ajudes Leader preveu una partida de més de 511.000 euros en un conjunt de projectes privats, i cada vegada més de públics també, que en global suposaran una inversió al territori d’uns dotze milions d’euros. En aquest sentit, als projectes que finalment quedin seleccionats se’ls atorgarà una ajuda pública que se situarà entre el 22% i el 40% de la inversió total. La responsable a Cerdanya del Consorci, Cristina Prat, ha argumentat que l’augment es deu a «que, primer, cada vegada es coneix més el programa Leader pel boca orella i la gent veu que és possible rebre ajudes, i segon, el fet que potser s’ha reactivat la inversió en el sector empresarial després de l’any 21; Aquest any, a més, hi ha set expedients d’administracions públiques, quan normalment n’hi havia una, dues o cap», de manera que les administracions o fundacions públiques també han vist que poden obtenir subvencions».

Dels 37 projectes presentats, 21 són de l’Alt Urgell i 16 de Cerdanya. Entre les propostes que han demanat subvencions hi ha taller mecànics per compra de nova maquinària, restaurants i establiments de turisme rural que s’obren, alguns que es volen ampliar, millores en un refugi de muntanya, un projecte audiovisual, un obrador de productes agroalimentaris, entre d’altres.

El criteri en l’atorgament de més de mig milió en ajudes públiques està establert en base a set eixos que atorguen punts per, per exemple, l’edat dels qui l’impulsen o la dimensió del poble on es tira endavant amb l’objectiu de promoure la creació de negoci i llocs de treball.